Kevin Benavides: de su grave accidente en moto a compartir triunfo de etapa histórico con su hermano

La Etapa 7 del Rally Dakar 2026 tuvo sin duda un apellido destacado: Benavides. Los dos hermanos argentinos, Luciano y Kevin, hicieron historia al convertirse en campeones de etapa el mismo día, el primero en la categoría de motos, el segundo en Challenger junto al también argentino Lisandro Sisterna. Un hito en la larga historia del Dakar, en la que nunca antes dos hermanos se habían coronado a la vez.

Luciano, el menor de los dos hermanos salteños, se impuso a su compañero de equipo, el español Edgar Canet, por tan solo cuatro minutos y 47 segundos de diferencia y afianzó su tercera posición en la general. El argentino se encuentra a 4:40 del líder Daniel Sanders, el otro piloto del Red Bull KTM Factory en liza por el ansiado título.

Por su parte, Kevin, a sus 37 años, cosechó su primer éxito sobre las cuatro ruedas. El mayor de la saga cuenta en su palmarés con dos victorias en la categoría de motos, conseguidas en las ediciones de 2021 con Honda y 2023 con KTM. En la edición de 2025, la última que realizó sobre dos ruedas, se vio obligado a abandonar para cuidar de su salud. El argentino se había presentado a la cita compartiendo equipo con su hermano, apenas unos meses después de haber sufrido un grave accidente mientras entrenaba en su Salta natal junto a su hermano.

Cambio a las cuatro ruedas

El entonces piloto del Red Bull KTM Racing Factory estaba preparándose para la cuarta prueba del Mundial de Rally Raid (W2RC), el Desafío Ruta 40, y el resultado fueron varios días en coma y muchos meses de recuperación para volver a estar a punto para el desafío del Dakar. Consiguió el objetivo de estar en la salida, pero el esfuerzo pasó factura y tras la primera semana decidió parar y seguir las evolución de Luciano desde la barrera.

Después de esa experiencia, en mayo del año pasado decidió retirarse de las motos y este 2026 optó por un nuevo reto: pasarse a las cuatro ruedas. Tras probarse en el Rally de Marruecos, llegó a Arabia Saudí con Lisandro Sisterna como navegante y al volante de un Taurus del equipo BBR para participar en la categoría Challenger T3.

Tras solo siete etapas disputadas, los resultados ya han comenzado a llegar, con el primer triunfo de la dupla argentina, en un día grande para la familia Benavides. “La primera semana en el coche no ha sido nada fácil pero no me he rendido. Tampoco ha sido en absoluto sencilla esta primera victoria, pero lo hemos conseguido. Hemos tenido, eso sí, un problema a mitad de especial, cuando hemos perdido los frenos traseros, pero me he dicho a mí mismo que hoy era el día. Ni siquiera sabía que había ganado mi hermano. Es sin duda un día histórico para nuestra familia, me alegro muchísimo por él. Creo que es mi 12ª participación en el Dakar y este triunfo hace que me sienta verdaderamente feliz", afirmó Kevin tras la jornada.