Jubany y Canet, recibidos como héroes tras el Dakar

Nandu Jubany, junto a su copiloto Marc Solà, fueron recibidos como héroes en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat tras terminar el Dakar 2025. Después de labrarse un enorme prestigio como chef de estrella Michelin, gestionando trece restaurantes y diversos negocios de alimentación, también ha hecho historia en la competición automovilística, subiendo al segundo peldaño del podio en categoría 4x2 y finalizando como el piloto español mejor situado en coches (Ultimate), en 19ª posición.

Los familiares y amigos de Jubany le recibieron a su llegada en Barcelona con sombreros de chef y camisetas con el mensaje "Gas a la vida". El prestigioso cocinero se mostró feliz por su actuación en el Dakar y afirmó que le gustaría probar la experiencia en camión. "No lo descarto, pero en camión me gustaría. Podríamos poner la cocina detrás y mientras funcionamos, cocinamos", apuntó con una sonrisa en el rostro.

Nandu Jubany, a la llegada a Barcelona / Dani Barbeito

"Parece que cada día te lo pasas bien, pero se corre mucho y yo no me lo pasaba muy bien cuando se corría tanto. Vas muchas horas a 170km/h, sin saber que te encontrarás, y le decía muchas veces a [Marc] Solà 'lo ves bien o corto', porque es complicado. También hay una parte de suerte que hemos tenido y, además, yo tengo un ángel de la guardia que siempre me cuida", añadió en declaraciones a 'RTVE'.

Otro que fue agasajado a su llegada a la ciudad condal fue Edgar Canet. El piloto de La Garriga logró en el Dakar el mejor resultado alcanzado nunca por un rookie en el rally más duro del mundo, proclamándose ganador de su categoría, Rally2, y finalizando, además, octavo en la clasificación absoluta.

Un recibimiento a la altura de sus actuaciones en el Dakar / Dani Barbeito

"Cuando salió la presentación del Dakar, vi que acababa el 17 de enero, el día que justo hacía cuatro años de mi accidente y cuando crucé la meta me quite un peso de encima. Dije que si ahora pudiera tener una conversación con aquel Edgar que tuvo un accidente le explicaría que todo esto, todos los esfuerzos, los sacrificios, pues han valido la pena. Estoy muy contento", explicó emocionado.

Posteriormente, Canet se trasladó a La Garriga, donde recibió el homenaje de sus amigos y vecinos con una rúa por el pueblo, que acabó con un recibimiento en el Ayuntamiento de la localidad.