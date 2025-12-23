Josep Pedró y la versión más extrema del Dakar: "Es un rally cruel, pero muy humano”

Josep Pedró Subirats (Barcelona, 1987) se enganchó al Dakar siguiendo las peripecias de su padre, que disputó la edición de 1992, aún en Africa. Durante años soñó con poder emularle, pero nunca imaginó que su primer rally vendría propiciado por un drama. El proyecto All1 reunió a los amigos de Àlex Llibre, fallecido en accidente de moto en Madrid. A modo de homenaje póstumo, su hermano les convocó: "Chicos, toca hacer un Dakar".

Aquella primera edición fue “un éxito total” para Pedró. “Todo salió a pedir de boca, fue perfecto”, recuerda. Sin embargo, en enero pasado volvió a la carga, ya a título individual y vivió la cara más amarga del rally: “Nos lesionamos, sufrimos… todo lo que podía salir mal, salió peor”, recuerda.

“La parte positiva es que estamos enteros y estamos aquí, dispuestos a intentarlo de nuevo”, celebra. Está a punto de afrontar su tercer Dakar y también el más extremo, embarcado en la aventura en solitario en la categoría Original by Motul, sin asistencia en carrera. “Es dormir en tienda, sin comodidades, sin motorhome ni fisio. Al final de cada etapa, la moto nos la arreglamos nosotros. Es un mundo difícil y sacrificado, pero también muy bonito y muy auténtico”, asegura el catalán, “más motivado que nunca” ante el reto.

No era lo que había previsto y tampoco lo que le corresponde a un piloto que este año se ha proclamado campeón de España de rallies de tierra, pero a menudo los proyectos del Dakar se tuercen y el suyo se ‘esfumó’ a falta de solo tres meses para el inicio de la próxima edición en Arabia, del 3 al 17 de enero. “No salió adelante el plan que nos habían prometido cuando acabó el último rally y optamos por la categoría Original”, explica.

“Realmente me apasiona y me hace ilusión este desafíó. El Dakar es duro y cruel, pero también muy humano. Aquí aprendes a superarte cada día”, Pedró, que llegará al podio de salida “con los deberes hechos: prudencia, preparación física y mental, y mucha mecánica”, asegura.

El objetivo fundamental, afirma, “es acabar la carrera”, pero no descarta asumir retos más ambiciosos según discurra el rally de 2026: “Si nos vemos competitivos, ya revaluaremos en los últimos días. Pero en esta categoría la estrategia es esencial: el que se ‘calienta’ antes de hora tiene muchos números de no acabar”, reflexiona.