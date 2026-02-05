Josep Pedró, piloto de la categoría más extrema del Dakar: "Tengo mi trabajo aparte porque no vivo de esto"

Suficiente osado es ya embarcarse en el rally más duro del mundo. Pero más lo es aún para aquel quien decida hacerlo en Original By Motul, la categoría que regresa a los orígenes más profundos de lo que un día fue el Dakar. Es la categoría sin asistencia, en la que los propios corredores son quienes se enfrentan al desierto sin ningún tipo de ayuda más allá de su propia caja de herramientas. Y uno de los valientes de la pasada edición fue Josep Pedró (Barcelona, 1987), quien terminó llevándose la plata en la categoría más extrema.

Suele decirse que la vida tiene planes para cada uno de nosotros y en el destino del piloto catalán estaba escrito que su tercer Dakar tenía que ser sin asistencia. Se proclamó campeón de España de Rallies TT y la emoción del momento quedó empañada por la noticia de que el equipo con el que viajaba a Arabia Saudí en 2026 disolía su proyecto. Y fue entonces cuando apareció la opción de unirse a Pedregà en la categoría sin asistencia.

Fueron dos semanas especialmente duras entre dunas, piedras y polvo en suspensión. Pero la recompensa a todo el esfuerzo fue una 19ª plaza en la clasificación general, la plata en la categoría y ser el segundo español tras Tosha Schareina, piloto para una de las estructuras más potentes del Dakar, el Monster Energy Honda HRC.

¿Cómo definirías el Original By Motul para una persona que no conozca la categoría?

Es la pura esencia de Dakar, o lo que más se asimila a lo que fueron los Dakares africanos. Vuelve un poco a esos orígenes. La caja, tus herramientas, tú y tu moto… muchas horas tú solo... requiere de experiencia, de organización. El Dakar de por sí sabemos que es una carrera muy dura y exigente, pero esta categoría es como el tope a nivel de exigencia personal en todos los aspectos.

¿Qué te llevó a marcarte un reto de este nivel?

Tras ganar el Campeonato de España fue un momento en el que tuvimos que tomar muchas decisiones en muy poquito tiempo. No fue para nada fácil. Y la verdad es que en dos meses y medio, prácticamente tuvimos que desarrollar todo este proyecto.

Josep Pedró visitó la redacción de SPORT tras regresar de su tercer Dakar / Dani Barbeito

Desde mi primer Dakar, ya vi claro que mi ilusión sería competir en esta categoría, pero también tenía claro que era la más exigente y que necesitaba un mínimo de experiencia para poder ir. Incluso en mi caso, que a nivel de moto quizá ya tenía la experiencia suficiente, pero dentro del mundo de Rally Raid no la tenía. Este año fue un poco una decisión de última hora, porque no estaba previsto que nos fuéramos a hacer la Original, pero en cuanto me encontré sin equipo, que a última hora nos dijeron que no íbamos, tuve que tomar una decisión personal. Vi clarísimo que era como una señal: 'es tu año, es tu categoría, estás súper bien preparado, ves a por ello'.

¿Te inquietaba algo en particular de este reto?

Sin duda, la mecánica. Es un punto fundamental de esta categoría. Al final, en un rally normal, que son de 4, 5 o 6 días, si tú llevas la moto muy bien hecha, no tienes por qué tener muchos problemas mecánicos. Un Dakar es otra película. Son 15 días, hay que hacer un mantenimiento muy exhaustivo de la moto y es inevitable que pasen cosas, y tienes que tener un nivel mecánico adecuado a lo que te vas a encontrar. Ese era el punto que a mí me hacía sufrir un poco. Sabía que podíamos ir a competir, pero no sabía cómo me desenvolvería en la parte mecánica.

¿Te marcaste un objetivo como 'rookie' en la categoría?

Venía de una edición pasada muy mala. El día 1 nos quedamos fuera por una avería mecánica, nos reenganchamos, luego tuve un accidente y me tuve que retirar porque tuve una lesión. Así que el objetivo clarísimo de este año era aprender de la categoría y acabar. El objetivo era terminar, pero dentro de la estrategia del Dakar, yo me planteaba que una vez acabada la primera semana, en función de dónde estuviéramos en la clasificación, analizar y decidir.

Rápidamente me di cuenta de que podíamos competir, porque ya en la etapa 3 gané, en la 4 y la 5 volví a ganar, y lo que había perdido en las primeras etapas, que quizá había sido más conservador, rápidamente lo estaba recortando. Entonces no habíamos acabado la primera semana, que ya teníamos muchas opciones de estar compitiendo por ganar la categoría. Incluso así creo que supe tener la cabeza fría, seguir mi estrategia y hasta acabar la primera semana no me propuse en serio.

Conseguiste ganar etapas en tu categoría, fuiste el segundo español detrás de Tosha Schareina…

Creo que lo que más relevancia tiene, con mucha diferencia, es que los dos primeros pilotos de Original hayamos acabado en el 'top 20' de la clasificación general. Creo que es muy relevante, dada la situación, dado que nosotros no podemos descansar como un piloto élite, que durante el año no entrenamos como un piloto élite, dado que no tenemos la misma máquina que un piloto élite.

Creo que es un resultado muy bueno para nosotros y obviamente nos da, a mí al menos, una motivación extra a pensar que ya empezamos a tener un nivel muy alto dentro del mundo del Rally Raid. El hecho de haber hecho segundo en mi primera participación me motiva muchísimo a querer ganarla. Y que las cosas no sean fáciles y sean luchadas pues le sube el caché a la categoría.

¿Cómo cambia la preparación física y mental respecto a competir con asistencia?

La preparación física la llevamos durante todo el año. El mundo del rally raid es súper exigente físicamente y psicológicamente, y requiere de una experiencia muy alta. El desgaste mental es altísimo, y como consigues desgastar menos la cabeza es estando muy fuerte físicamente. Es una cosa que suma a la otra.

Entonces, hacemos una estrategia durante el año, durante unos meses potenciamos más la fuerza, durante unos meses potenciamos más el cardio. El problema es que cuando nos vamos al Dakar perdemos muchos kilos porque no conseguimos comer las suficientes calorías versus el consumo que tenemos, y durante tantos días seguidos, al final, ya no es que perdamos grasa, es que perdemos mucha masa muscular.

Entonces, los últimos meses intentamos potenciar más la fuerza. Pero bueno, todo esto es mi estrategia personal. Yo no tengo detrás un gran equipo de profesionales que me asesoren en nada. Sí que es verdad que he estado muchos años compitiendo, cuando era más joven estuve unos años compitiendo a nivel profesional y ahí obtuve una serie de formación a nivel de preparación física y mental que a día de hoy me sirve muchísimo.

Josep Pedró durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Cuando vas solo en mitad del desierto, tú solo con tu misma compañía, cansado y sin referencias, ¿qué es lo que te motiva para no rendirte?

Son muchas, muchas horas solo y una de las grandes dificultades es que un segundo de desconcentración en un rally ya no es que pierdas la motivación, es que es sinónimo de accidente. Los peores accidentes vienen así. Puedes estar 6 horas compitiendo en una etapa y durante un segundo te viene a la cabeza que es el cumpleaños de tu madre y en ese segundo se te ha pasado una nota, tienes un peligro 3 y tienes un accidente. Es lo más difícil de esta disciplina, conseguir mantener la concentración durante tantas horas seguidas. En cuanto a la motivación, este año era clarísima, ya que estabamos compitiendo por ganar.

Después de toda esta experiencia, ¿planeas volver a 'modo Original'?

Sin duda estoy súper motivado por volver a competir en esta categoría. Lo único que me gustaría es que, después de este año, el año que viene podamos volver con más medios. Creo que una de las diferencias más grandes que hemos tenido entre el que ha ganado la categoría y yo es que yo he llegado muy justo de tiempo y muy justo de medios y el primero, el que ha ganado la categoría [Benjamin Melot], creo que lleva 7 u 8 ediciones en esta categoría y además va súper bien preparado. Es un exmecánico oficial del equipo KTM Factory.

A nivel mecánico, imagínate... y también es un piloto experimentado. Entonces me gustaría poder equipararme un poquito a nivel de medios o a nivel de moto porque, a título personal y de preparación, creo que voy bien.

¿Qué planes tienes para este 2026?

Ojalá tener más medios. Estamos intentando, entre varios sponsors, poder competir en el Mundial durante el año, pero es muy difícil. Si no estás en una estructura profesional, los presupuestos son altísimos, entonces, sin tener cerrado el Dakar del año que viene, plantear cerrar el Mundial es como muy difícil, pero sería lo ideal si queremos seguir subiendo el listón e intentar ganar el año que viene. El objetivo principal sería poder competir en el máximo de pruebas del Mundial para seguir incrementando la experiencia.

Mencionas a los sponsors. ¿Cómo difícil es encontrarlos y gestionarlos mientras tratas de entrenar y competir?

Es de las partes más complicadas de este mundo. Yo creo que en el motor en general, hasta que no das el salto a estar en un equipo oficial, donde ya como quien dice tienes una nómina, no te olvidas de todo esto. Siendo piloto privado es tremendamente difícil. Para que te hagas una idea, tengo mi trabajo aparte, porque hasta ahora yo no he vivido de esto, y pues tus horas de tu trabajo, todas las horas extras que dedicas a tus entrenos, y además la rotura de cabeza de cubrir los presupuestos... porque no hablamos de presupuestos precisamente bajos. Así que es muy complicado.

Tienes que ser una persona muy polivalente, saber comunicar, saber tener una estrategia para demostrar que eres una persona mediática. Todas las facetas a las que tienes que saber llegar requieren de una madurez y de estar muy centrado, y no es nada fácil ser tan completo.