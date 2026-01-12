Josep Pedró, de la charcutería familiar a optar a la victoria en la categoría más dura del Dakar

El Rally Dakar es comunmente conocido como el rally más peligroso del mundo. Coches, camiones y motos se adentran cada año en la aventura de esta carrera especial en la que todo puede pasar, pero hay unos pocos elegidos que deciden participar en una versión aún más intensa si cabe, la categoría Original by Motul. Considerada la más pura y también la más, los pilotos compiten sin asistencia mecánica y con una ayuda limitada por parte de la organización.

Es esta la categoría elegida en este 2026 por Josep Pedró, un piloto catalán que se enganchó al Dakar con cinco años, cuando su padre participó en dos ediciones, entre ellas la de 1992 entre Rouen y Ciudad del Cabo en la categoría de coches. Desde entonces supo que las motos iban a formar parte de su vida y aunque su carrera ha transcurrido casi totalmente en off road, en 2003 llegó a ser seleccionado para la Copa Telefónica, esa competición que vio nacer a pilotos de la talla de Dani Pedrosa o Casey Stoner.

A sus 38 años, Pedró afronta su tercera incursión en la carrera, después de competir en 2024 como parte del equipo amateur ALL 1, un proyecto con seis pilotos que buscaban cumplir el sueño de Alex Llibre, quien había fallecido en un accidente de moto antes de poder cumplir su meta de correr en el Dakar. Un año después, Pedró, con el Pedregà Team, regresaba a Arabia aunque abandonaba en la segunda etapa con varias costillas rotas.

En su tercer intento, Pedró ha vuelto de la mano del Pedregà en la categoría de los lobos solitarios, la que pone al piloto a solas contra las dunas, la carretera y los terrenos pedregosos. “No salió adelante el plan que nos habían prometido cuando acabó el último rally y optamos por la categoría Original”, explicaba en una charla con Sport.

Durante unos días, el catalán cambia su profesión al frente del negocio familiar, una reconocida cadena de charcuterías, para dedicarse a su gran pasión, el motor. De hecho, antes de poner rumbo a Arabia, como él mismo contó en alguna entrevista, trabajó a todo gas para tener a tiempo todos los pedidos de sus clientes. Incluso tuvo tiempo de prepararse algunos paquetes de jamón "del bueno" para afrontar la dureza del Dakar.

Doble ganador de etapa

Un Dakar que puede ser el suyo, especialmente tras ganar las dos últimas etapas disputadas. Pedró se impuso en la Etapa 7 con una renta de más de cinco minutos sobre el segundo de la categoría, Benjamin Melot, y este lunes ha repetido triunfo, cruzando la meta en Wadi Ad Dawasir a 2'21" del mismo rival. En la cuarta posición pasó el también español y amigo de Pedró, Javi Vega.

"Etapa 8 acabada... la mecánica nos lo está poniendo divertida este Dakar. La etapa ha ido muy bien... muy chula y muy rápida... pero a cincuenta kilómetros de meta el freno de disco se ha salido de su sitio y he tenido que acabar casi sin freno”, explicaba en declaraciones difundidas por el equipo. "Hemos hecho la heroica y hemos terminado así y lo único que puedo decir es que estoy contento de haber acabado y de haber podido salvar la situación", continuaba, haciendo referencia a los últimos 50 kilómetros de la jornada en los que se vio obligado a avanzar con el freno trasero fuera de sitio.

Una heróica que acerca a Pedró al liderato en la general de la categoría. El del Pedregà Team es segundo con un tiempo total de 38h 32' 24'' a 38 segundos del líder, el mismo Benjamin Melot (Esprit KTM) con el que ha competido mano a mano en las últimas etapas.