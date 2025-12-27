Jesús Calleja vuelve al Dakar tras viajar al espacio: “No sería copiloto de Alonso…"

Jesús Calleja volverá a sentir en 2026 esa llamada imposible de ignorar. El Rally Dakar, tres años después, vuelve a cruzarse en el camino de un aventurero que ya ha visto la Tierra desde el espacio y que, aun así, sigue colocando al desierto saudí entre las experiencias más intensas de su vida. “El Dakar te atrapa”, resume en una entrevista con el diario MARCA. Y no es una frase hecha: para Calleja, esta carrera es sinónimo de exigencia física, estrategia mental y una competitividad que no se apaga con los años.

Será su sexto Dakar y lo hará, además, con el mejor coche que ha tenido nunca. Un T1+ de Santana Racing Team, fiable, competitivo y con el que el equipo ya fue sexto en la última edición. “Si el coche aguanta, el puesto que haga será mi puesto real”, explica con honestidad, consciente de que solo Ford, Toyota y Dacia parten un escalón por encima.

A sus 60 años, Calleja es uno de los veteranos del vivac, pero no duda al hablar de referentes como Carlos Sainz. “Su nivel competitivo es el mismo que hace 25 años. Es incomparable”, afirma, convencido de que aún le quedan victorias al madrileño. Tampoco duda con Fernando Alonso, con quien compartió entrenamientos antes de su Dakar: “¿Ser su copiloto? Ni de él ni de nadie. Me moriría de miedo. Los copilotos tienen un valor extraordinario”.

Nada, eso sí, se compara con su reciente viaje al espacio. “Ver la Tierra desde ahí arriba no se puede explicar”, confiesa. Pero incluso después de flotar en la ingravidez, el Dakar sigue estando en su top five personal. “He hecho los polos, ochomiles, submarinismo extremo… y aun así, el Dakar está ahí”.

En 2026, además, lo hará defendiendo una marca española y rodeado de un proyecto que mezcla competición y emoción. Porque para Calleja, vivir es seguir buscando el próximo reto. Y el Dakar, por mucho que haya visto el planeta desde fuera, sigue siendo uno de los más grandes.