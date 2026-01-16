Isidre Esteve y Txema Villalobos, de vuelta a casa tras el accidente que les dejó fuera del Dakar

Isidre Esteve y Txema Villalobos ya están en casa. La dupla española recibió el visto bueno de los médicos para poder viajar tras el grave accidente sufrido en la etapa 6 y esta madrugada aterrizaron en el Aeropuerto de Barcelona procedentes de Yanbu, la ciudad donde empezó el Rally Dakar 2026 y donde finalizará esta sábado.

Esteve y Villalovos afrontaban este Dakar con un equipo competitivo pero un encontronazo con el desierto les dejó fuera de carrera. Ocurrió en el kilómetro 228 de la etapa 6, cuando el Toyota de la pareja española impactó con una duna. Ambos tuvieron que ser evacuados en helicóptero y pasaron las pertinentes revisiones médicas. Esteve sufrió una fisura en el esternón y Villalobos un latigazo cervical que les impedía continuar en carrera.

Por prescripción médica, ambos debieron permanecer unos días más en Arabia Saudí hasta estar recuperados para poder volar. Después de un largo trayecto, esta pasada madrugada del jueves al viernes llegaron a Barcelona.

“Estamos cansados, pero nos encontramos bien. Hemos tenido que esperar unos días para volar por precaución médica tras el fuerte impacto pectoral y por la desaceleración que sufrimos, pero en casa siempre se está mejor. Ahora toca descansar”, explicó Esteve en declaraciones difundidas por el equipo.

Pasar página

El piloto catalán afrontaba este 2026 su 21ª participación en el Dakar, la undécima en la categoría de coches y tras la disputa de la quinta etapa marchaban en la 21ª plaza de la general con el Toyota DKR GR Hilux.

“Cuando abandonas es difícil sacar lecturas positivas, porque lo que quieres es estar en carrera, pero la competición es así. Lo más importante ahora es pasar página, recuperarnos físicamente y ponernos a trabajar en lo que viene”, afirmaba Esteve.

Cerrado ya este episodio, Esteve y Villalobos se tomarán unos días de descanso antes de empezar ya a trabajar en los próximos objetivos. “Todavía es demasiado pronto para definir qué haremos en un futuro. Como cada año después del Dakar, en las próximas semanas nos reuniremos con el equipo para planificar el proyecto deportivo, ver qué es posible hacer y qué es lo que más nos motiva. Ahora toca resetear y valorar todo lo aprendido”, zanjó el piloto catalán.