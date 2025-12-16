Isidre Esteve: "Mi primer Dakar me hizo ser mejor persona"

Isidre Esteve (Oliana, 1972) ya tacha en el calendario los días que faltan para subir al avión con destino a su 21º Rally Dakar. Será el próximo 29 de diciembre cuando ponga rumbo a Arabia Saudí para enfrentarse, a partir del día 3 de enero, al rally raid más duro del mundo. No lo hará solo. En el asiento de al lado, como copiloto, Txema Villalobos será su mayor aliado una vez más. Ambos competirán para el Repsol Toyota Rally Team. A unos días de iniciar una nueva aventura en el desierto visitó la redacción de SPORT para compartir sensaciones del nuevo coche que pilotará y desvelar los objetivos que se pone de cara a esta nueva edición.

¿Qué sensaciones te dejó la cita del Rally de Marruecos como antesala al próximo Dakar?

Marruecos es la carrera más importante del año después del Dakar, porque todas las modificaciones a nivel deportivo que vamos a tener en el próximo Dakar, David siempre las aplica allí. Fue bien, no tuvimos complicaciones. Fue importante para coger ritmo de carrera, pero éramos conscientes que para el Dakar estrenaríamos un coche nuevo.

Para este curso habéis pasado del motor V8 al V6… ¿qué esperas de este nuevo Toyota Hilux T1+ Evo?

Espero divertirme. Eso es lo primero. Tuve una jornada de test en Chateau Les Tours (Francia), y me tuvieron que bajar del coche. Es espectacular. Proviene del equipo oficial, que ha ganado el Mundial de Constructores y de Pilotos. Tiene un potencial enorme que no tiene nada que ver con el coche que llevaba. Yo creo que el coche nos va a permitir luchar por cosas más importantes de lo que veníamos luchando hasta ahora. No sé dónde vamos a estar, si vamos a correr mucho o no, pero las sensaciones que me transmitió fueron excelentes, así que cuento los días para empezar la carrera.

La próxima será tu edición número 21. Competiste primero en moto, en esta segunda etapa en coche. ¿Cómo describirías tu evolución como piloto desde los primeros años hasta el día de hoy?

Bueno, es evidente que hay dos etapas muy distintas, una primera en moto que fue genial. Siempre que hecho la vista hacia atrás me considero afortunado por haber formado parte de aquel pequeño grupo de pilotos que tenían opciones de ganar carreras como el Dakar o Marruecos. Fue maravilloso.

Y ahora estamos en una segunda etapa que empezó en 2009, en el Dakar en Sudamérica, en coche. Nunca hubiese imaginado que correría en coche. También me pilla en otro momento de mi vida, intento disfrutar al máximo, intento aprender, intento ser cada día más competitivo y la verdad es que tengo las mismas ganas de ir al Dakar que cuando fui por primera vez. Espero la edición 2026 con la ilusión que tenía cuando empecé en el año 1998.

Isidre Esteve charló con Joan Vehils, director de SPORT, durante su visita a la redacción / Joan Represa

¿Quiere decir eso que queda Isidre para rato?

No lo sé, yo pienso que esto es lo bueno. Yo me levanto un lunes por la mañana y digo: 'que bien, es lunes me voy a trabajar', porque hago lo que me gusta. Continuaremos corriendo mientras la motivación esté ahí, mientras tengamos el soporte de las marcas para poder hacerlo y nos sintamos competitivos. Yo creo que esta es la parte más bonita de esta segunda etapa de mi vida, que es no sé cuándo voy a parar.

Siempre se dice que el Dakar es mágico, y los nostálgicos recuerdan mucho los inicios en África. ¿Cómo ha cambiado la prueba desde entonces?

Sí, yo opino lo mismo. El Dakar es una carrera distinta a todas las demás y que marca. Yo el primer año que fui, fue en el 1998. La salida era en París, el 1 de enero. Pasábamos por Barcelona, Granada, Madrid algún año y luego penetrabas en el continente africano, Marruecos, Mauritania, Mali, Senegal, Burkina Faso… era una gran aventura sobre todo.

Para que se entienda: el 80% de participación en el Dakar son pilotos amateurs que quieren vivir la aventura de su vida, y creo que África aportaba esa experiencia. El Dakar ha evolucionado como hemos evolucionado como sociedad, salió del continente africano de una forma muy forzada, nos fuimos a Sudamérica, que fue increíble, y ahora estamos en Arabia Saudí. Tecnológicamente, también ha cambiado mucho el sistema de control que hay sobre la carrera. Todos los pilotos llevamos incorporado un teléfono iridium, la organización puede hablar con nosotros cuando quiera, antes esto era impensable, así que bien, el Dakar ha evolucionado y continuamos estando ahí.

Isidre Esteve recordó sus primeras experiencias en el Dakar africano / Joan Represa

Y a nivel personal, ¿qué aprendizajes fundamentales te ha dejado esta cita?

Para mí el año 98 en África fue la experiencia de mi vida. África está aquí al lado, pero la mayoría de las personas lo desconocemos completamente o tenemos una visión la cual nada tiene que ver con lo que es. Yo, después de pasar esta experiencia en el año 98, creo que soy una mejor persona, soy más capaz de empatizar con los demás, de ser agradecido, de valorar lo que tengo. Puedes pensar: ¿y esto es por una competición? No, no, no, esto es por una experiencia. La competición me permitió vivir esta experiencia, esto es lo que me llevo del Dakar.

En el año 2007, sufriste un accidente que te cambió la vida. ¿Cómo fueron esos momentos posteriores al accidente?

Ese momento es muy duro. Uno cree que este tipo de accidentes y lo que conlleva solo les sucede a los demás. Además, nadie te ha preparado para esto, y lo peor es que viene sin libro de instrucciones. Cuando me caí en Almería yo nunca perdí el conocimiento, y desde el primer momento supe que no era una caída como las demás, y que no me había hecho daño como otras veces.

Uno cree que este tipo de accidentes y lo que conlleva solo les sucede a los demás. Nadie te prepara para esto Isidre Esteve — Piloto de Rally Raid

¿Qué es lo que sería? No tenía ni idea, solo sé que cuando estuve en el hospital la primera vez que pude hablar con los médicos les pregunté cuándo volvería a subir en la moto. No me contestaron, y dije: ‘quizás esta no es la pregunta’. La segunda vez les dije: ‘¿cuánto tardaré en salir del hospital?’. Tampoco me contestaron. La tercera vez que tuve oportunidad les pregunté si era normal que no sintiera el 80% de mi cuerpo y luego me dijeron: ‘tenemos que hablar’. Entonces me asusté un poco, y a partir de ahí ha sido ir aprendiendo cada día, agarrándome a la vida con todo lo que puedo y construyendo un nuevo futuro, descubriéndolo. Es como muy intenso, y necesitaríamos mucho rato para poder contarte bien cómo es esto.

Pero después de todo esto volviste a competir, y muchos años después sigues haciéndolo. ¿Eres consciente de que puedes llegar a ser un referente para muchas personas?

Estoy muy contento de haber podido normalizar mi vida, de poder continuar mi carrera deportiva, han cambiado las circunstancias pero soy la misma persona. Me ilusionan las carreras y me ilusiona todo lo que hago.

El tema de ser un referente, no pretendo serlo ni mucho menos, porque vivimos en un momento muy complejo para muchísimas personas. Hay muchísima gente que tiene muchos problemas, y esos problemas para ellos son los más importantes, entonces, tengo mucho respeto a todos, a todo aquel que se esfuerza para tener un futuro mejor, a todo aquel que se esfuerza para superar cualquier bache que tenga en la vida. Todos estamos en condiciones distintas, en circunstancias distintas y tenemos distintos medios, por lo tanto, cualquier persona que tire hacia adelante tenga el problema que tenga es admirable.

No pretendo ser un referente porque hay muchísima gente que tiene muchos problemas. Tengo mucho respeto a todos, a todo aquel que se esfuerza para tener un futuro mejor, a todo aquel que se esfuerza para superar cualquier bache que tenga en la vida Isidre Esteve — Piloto de Rally Raid

Y con el proyecto de este año, ¿a qué se puede aspirar?

Tenemos un proyecto muy ilusionante, con un coche que lo he probado solo una mañana, que funciona súper bien, que es fácil de llevar, que es divertido, creo que vamos a disfrutar. No sé dónde vamos a estar, porque cuando tú mejoras tienes que tener en cuenta que los demás mejoran también, y creo que estamos delante de un Dakar muy apasionante donde hay más marcas que nunca, donde hay muchos pilotos y muy buenos.

Yo creo que va a ser un año donde en la carrera habrá muchos cambios en la general, muchos ganadores de etapas distintos, tenemos que encontrar el equilibrio, tenemos que saber primero dónde vamos a estar, que no tenemos ni idea, y luego creo que el Dakar va a ser muy largo, hay muchos kilómetros. Ha subido tanto el nivel de competitividad en la carrera, que va a ser muy divertido.