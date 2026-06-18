Rally Dakar
Isidre Esteve pone en marcha su proyecto para el Dakar 2027
Tras varios meses de recuperación de su accidente en la última edición del Dakar, Isidre Esteve revela sus planes de competición con el Repsol Toyota Rally Team y junto a su copiloto Txema Villalobos
Isidre Esteve está listo para volver a la competición. Después de varios meses de recuperación, el piloto del Repsol Toyota Rally Team ha iniciado la preparación del Rally Dakar 2027 con varias jornadas de test al volante del Toyota DKR GR Hilux. La Baja España Aragón, a finales de julio, supondrá la primera parada del nuevo proyecto.
La edición 2026 del Dakar terminó antes de lo previsto para Esteve y su copiloto, Txema Villalobos, a raíz de un accidente que obligó al equipo a abandonar la prueba. Hasta ese momento, la participación había dejado señales muy positivas sobre el potencial del Toyota DKR GR Hilux, alimentado por los combustibles renovables y lubricantes de última generación desarrollados en el Repsol Technology Lab.
Meses después, tanto piloto como copiloto han dejado atrás completamente aquellas secuelas. “Me encuentro muy bien. Necesité algo más de dos meses para recuperarme físicamente, pero a partir de ahí pude volver a entrenar con normalidad. Hoy estoy recuperado al cien por cien y Txema, también. Hemos podido volver a trabajar juntos y eso es lo más importante”, explica el piloto de Oliana.
La recuperación obligó, sin embargo, a modificar los planes iniciales del equipo. El Repsol Toyota Rally Team tenía previsto competir en el Rally Raid de Portugal, pero finalmente optó por replantear su calendario y centrar sus esfuerzos en tres grandes citas: la Baja España Aragón (24-26 de julio), el Rally de Marruecos (28 de septiembre-3 de octubre) y el Rally Dakar 2027 (1-14 de enero).
Más allá del calendario, otra prioridad del equipo ha sido seguir acumulando kilómetros con el Toyota DKR GR Hilux de la categoría máxima (Ultimate / T1+) que estrenó el pasado Dakar. Desde finales de abril, Esteve ha retomado los test y tiene previsto completar varias jornadas más de trabajo antes de la Baja Aragón.
El objetivo pasa por seguir perfeccionando la puesta a punto del vehículo y avanzar en la adaptación del piloto a las particularidades del coche. “Las sensaciones son muy buenas. El Hilux tiene un potencial enorme, pero requiere tiempo para conocerlo bien. Estamos trabajando especialmente en los frenos para sentirnos cada vez más cómodos”, comenta.
“Tenemos muchas ganas de volver a competir. La Baja Aragón y Marruecos serán claves para llegar al Dakar lo mejor preparados posible. Queremos seguir acumulando kilómetros, ser cada vez más competitivos y aprovechar todo el potencial del coche”, concluye Isidre Esteve
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