Isidre Esteve, fuera del Dakar tras un accidente

Malas noticias las que llegan desde Arabia Saudí. A falta de confirmación oficial por parte de la organización, Isidre Esteve y su copiloto Txema Villalobos abandonan la competición en el Rally Dakar tras sufrir un duro accidente durante la especial de este viernes.

Según avanzaron varios medios, tras el incidente ocurrido en el kilómetro 228 de la etapa 6, Isidre Esteve fue trasladado directamente al vivac donde se confirmó que sufre una pequeña fisura en el esternón y una lesión leve en una vértebra. Su copiloto fue enviado al hospital para pasar algunas pruebas médicas aunque ya se encuentra también camino del campamento.

Aunque por el momento se desconoce como fue el accidente, los dos componentes del coche fueron evacuados en helicóptero, obligados a abandonar el Toyota Hilux en las dunas. Aunque ambos se encuentran bien, sin consecuencias graves, el Dakar se ha terminado para ellos. Será la cuarta ocasión, la segunda en coches (después de la edición de 2020), que Esteve se ve obligado a abandonar en sus 21 participaciones.

Después de la quinta etapa, Esteve y Villalobos marchaban en la 32ª posición de la clasificación general, a casi 23 horas del líder.