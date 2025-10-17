Isidre Esteve cierra en Marruecos una gran preparación rumbo al Dakar 2026

El Rally de Marruecos ha puesto punto final al Mundial FIA de Rally-Raid (W2RC) 2025 y también a la preparación del Repsol Toyota Rally Team antes del próximo Rally Dakar. Isidre Esteve y Txema Villalobos han cerrado la prueba en una meritoria 19ª posición de la competida categoría Ultimate (26ª absoluta) tras completar casi 2.300 kilómetros –1.478 cronometrados– después de seis días de máxima exigencia a bordo del Toyota Hilux T1+, alimentado por el combustible renovable desarrollado en el Repsol Technology Lab.

La quinta y última etapa, con 216 km contra el crono más una Power Selective Section de 31 km, ha sido rápida y exigente, con zonas muy rotas que han exigido el máximo tanto a nivel físico como mecánico. El ritmo de la dupla española se ha visto condicionado por un cambio en los diferenciales del Toyota Hilux T1+ realizado en la víspera, que, si bien no ha ofrecido el resultado esperado, ha servido para recopilar información útil de cara al Dakar.

“La especial ha sido bastante exigente tanto a nivel de pilotaje como de navegación. Ayer hicimos unos cambios en los diferenciales para hacer pruebas, pero no nos ha ido bien y eso nos ha condicionado todo el día. De todas formas, era importante hacerlo hoy; no hemos podido disfrutar tanto la etapa, pero ha sido una buena prueba y nos quedamos con todo lo aprendido”, ha explicado el de Oliana.

Además, en la sección final –muy complicada en cuanto a la navegación– Esteve y Villalobos han sido penalizados con 15 minutos al no marcar un waypoint. Finalmente, el equipo ha cerrado el día en la 28ª posición de la categoría reina y 48ª absoluta.

El Rally de Marruecos ha vuelto a ser un excelente termómetro antes del Dakar, con una participación de primer nivel y un recorrido de enorme dureza, que ha combinado etapas muy técnicas, tramos de dunas y pistas rápidas en las que la gestión del ritmo y la fiabilidad del coche han sido determinantes.

El balance del equipo es positivo: más allá de un contratiempo mecánico en la segunda etapa y de algunas jornadas afectadas por la posición de salida y el polvo en pista, Isidre Esteve ha sabido aprovechar al máximo la prueba para seguir acumulando kilómetros y buenas sensaciones.

“Ha sido un rally muy completo. Hemos podido rodar bien, sin incidentes importantes. Marruecos es el mejor test posible para preparar el Dakar, y tanto este rally como el Rally Raid de Portugal, que corrimos a finales de septiembre, han sido un entrenamiento fantástico. El equipo ha hecho un gran trabajo y llegamos muy en forma a la gran cita de enero”.

Con el cierre del Mundial FIA de Rally-Raid 2025, el Repsol Toyota Rally Team ya centra toda su atención en los retos futuros. Isidre Esteve, que cuenta con el apoyo de Repsol, TOYOTA GAZOO Racing España, MGS Seguros y KH-7, estrenará en Arabia Saudí su nuevo Toyota Hilux EVO T1+, un paso adelante que le permitirá seguir creciendo dentro de la categoría Ultimate.

“Estoy muy ilusionado con el nuevo coche. Espero poder probarlo en los próximos días y empezar cuanto antes a planificar la próxima carrera. Ahora toca subirnos al nuevo Hilux, ponerlo a punto y encarar con ganas la prueba más dura del mundo”, ha concluido el ilerdense