Isidre Esteve: "Me alegra muchísimo que haya un cambio generacional"

El veterano Isidre Esteve ha afrontado este 2025 su vigésima participación en el Rally Dakar (10 en motos y 10 en coches) al volante del Hilux del Repsol Toyota Rally Team y con Txema Villalobos como copiloto fiel escudero. Después de un inicio complicado por un virus gripal y varios problemas mecánicos, la dupla española firmó un meritorio puesto 22 en la categoría Ultimate y ya piensa en su siguiente reto.

Entre tanto, el piloto de Oliana (Lleida) visitó la redacción de SPORT para valorar la edición que acaba de finalizar.

Ahora que han pasado unos días de la edición 2025 del Dakar, ¿qué valoración haces?

La valoración es buena. Naturalmente no habíamos planificado un Dakar 2025 con un inicio como el de este año. Me encontré muy mal los cuatro primeros días porque cogí una gripe estomacal que me dejó en 'KO' técnico, pero cuando empezó la etapa maratón me empecé a encontrar bien porque tuve la ayuda de los médicos de la organización. Luego estabilicé la gripe y estoy muy contento con la segunda semana.

Durante cinco días hemos rodado con el grupo de cabeza de la carrera, hemos entrado cinco días en el Top 20, está muy bien. Dije antes de ir al Dakar que ese era nuestro objetivo, intentar estar siempre con el Top 20 y seguro que al final tendremos un buen resultado. Hemos tenido un par de averias mecánicas, una de ellas nos hizo perder cuatro horas, y ahora con el ritmo que tiene la carrera es muy difícil recuperar el tiempo.

Quizás el resultado final, si miramos esto, no refleja lo que ha sido esta parte que hemos disfrutado y en la que hemos sido tan competitivos en el Dakar de 2025, pero el balance es bueno. Creo que ya el año pasado dimos un paso hacia adelante al ser más competitivos y este año hemos dado otro y vemos que cuando tengamos un coche actualizado y un equipo que nos permita ir más fuertes, seremos capaces de luchar por otros resultados en el Dakar.

Después de empezar con problemas ¿cómo se recupera uno física y mentalmente para seguir la segunda semana y hacer buenos resultados?

Es difícil, pero ha sido mi vigésima participación en el Dakar y cuando me encuentro mal pienso, 'esto es largo, son 15 días, no vamos a tener problemas cada día o no me voy a encontrar mal cada día, habrá un momento que me recupere'.

Cuando empiezas con problemas piensas 'ojalá dure más el Dakar, si pudiera durar 20 días estaría bien, tendría más tiempo para recuperar'. Es una carrera muy complicada y un objetivo también es gestionar los malos momentos, porque los vas a tener. Es muy difícil que durante 15 días te encuentres bien siempre y que todo vaya bien, de hecho se dice que solo le pasa esto al que gana, el segundo ya tiene problemas. Es una carrera donde hay que saber gestionar los problemas en cada momento.

Es tu vigésima edición en el Dakar ¿de dónde sacas la motivación para seguir apuntándote un año tras otro?

Hay una cosa de la que estoy convencido porque así lo vivo y es que el deporte es un estilo de vida. Llevo montando en moto desde los 11 años, compitiendo desde los 18 porque mis padres no querían oír hablar de competición, así que no conozco otra forma de vivir. Doy gracias que tras 2007, cuando tuve el accidente, he podido dar continuidad a mi carrera deportiva. No es fácil, yo creo que todo el pasado que tuve en motos, de algún modo, me ayudó a continuar en mi carrera deportiva en coches y ahora me siento afortunado de poder ir creciendo en el mundo del motorsport.

¿Te imaginabas entonces, después del accidente, que ibas a tener una trayectoria tan larga en coches?

No, para nada. Cuando tuve el accidente me quedé sin plan de vida. No tenía ni idea de qué es lo que sería capaz de hacer desde una silla de ruedas. Me preocupaba en aquel entonces el hecho de poder salir a la calle, recuperar la autonomía, estar con mis amigos. En el inicio de la lesión no me preocupaba nada más que esto. Luego tuve oportunidad de probar un coche y empezar a ver que quizás algún día podría ser competitivo y ese momento ha llegado.

Con tantos años de experiencia, ¿qué les dirías a estos pilotos jóvenes como Edgar Canet, que están empezando su carrera deportiva?

Cuando uno es joven, quiere comerse el mundo, quiere ganar. Pero el Rally Raid es una especialidad que a veces requiere un poco más de paciencia, un poco más de tiempo que otras especialidades como el trial, el motocross o incluso el enduro. Solo les diría que se den un poco más de tiempo. Si los éxitos llegan pronto está genial, pero es una disciplina un poco agresiva con los pilotos y a veces hay que darse un poco más de margen.

¿Qué aporta a veteranos como tú que aparezcan estos talentos jóvenes capaces de pelear por las etapas?

Me alegra un montón que haya cambio generacional, que lleguen nuevos pilotos. Es bueno para este deporte, es bueno para nuestra afición, es bueno para nuestro país que haya ese cambio y es la única forma de mantener viva a toda esa gente que nos sigue.

Isidre Esteve visitó la redacción de SPORT / Valentí Enrich

Muchos pilotos punteros se han quejado de la dureza en esta edición. Tú no compartes demasiado esa afirmación....

La gente se queja cuando las cosas van mal o no salen cómo las habían planificado. El Dakar siempre es una carrera muy parecida. Quizás un año puede ser más difícil en las dunas, el otro año va a ser más difícil en las pistas, pero el Dakar tiene 15 días. Desde que ha llegado David Castera a dirigir el tema deportivo, él tiene clarísimo cómo tiene que ser el Dakar. El Dakar tiene que tener más kilómetros, menos descanso y menos asistencia mecánica. Y eso es lo que ha tenido el Dakar este año. No ha tenido más dificultad. El problema, o la situación, es que ahora todas las etapas tienen más de 400 kilómetros.

Quizás esa primera semana, con la crono de 48 horas y la etapa maratón, hizo que los equipos tuvieran poca asistencia mecánica a sus vehículos. Y esto, cuando hablamos de monturas que han llegado nuevas, como Ford o Dacia, con un poquito más de experiencia, puede ser un hándicap. Pero el Dakar es como siempre y seguro que el que no se queja es el que gana. Ese no tiene ningún problema.

David Castera tiene claro como tiene que ser el Dakar: más kilómetros, menos descanso y menos asistencia mecánica

¿Cómo has visto la irrupción de Ford en el Dakar?

Creo que ha hecho un grandísimo trabajo. Antes del Dakar estuvieron en Marruecos con Matthias Ekström y Carlos Sainz probando el coche. Sainz un día no corrió porque apareció un problema electrónico y se quedó en el campamento y a Ekström no le fue muy bien la carrera. Y luego viene el Dakar y Sainz tuvo que retirarse debido a un accidente y Nani (Roma) haya tenido muchos problemas en el coche. Pero ahí está el tercer puesto de Matthias Ekström y el quinto de Mitch (Guthrie), que no está nada mal para una marca que llega nueva al rally.

Has sido 22 en Ultimate, 32 en la general del coche. ¿El resultado final refleja el potencial que tenía el equipo antes de empezar?

Lo que refleja el potencial que tenía el equipo es haber rodado entre los 20 primeros cuando nos encontrábamos bien y cuando no tuvimos problemas mecánicos. Ese es el potencial del equipo actualmente con un coche de hace cuatro años. Ahora hay nuevas evoluciones y lo notas en la pista cuando te pasan pilotos de Toyota, Sudáfrica o Moraes o Quintero o Lategan, ves esa diferencia.

Lo que habíamos planificado salió en el Dakar cuando no tuvimos problemas. Luego aparecen los problemas. Hay años que tienes más, hay años que tienes menos y hay años que no los tienes. Hay que contar con ellos pero yo me quedo con que lo importante al final es ir a una competición y saber si eres competitivo. Porque cuando no eres competitivo ya no hay nada que hacer.

No hay muchos pilotos con discapacidad que compitan en una carrera, y menos en el Dakar, ¿supone para ti un esfuerzo extra una vez que subes al coche?

Estoy muy agradecido y me siento afortunado de que el mundo del motorsport sea el claro ejemplo del deporte inclusivo. La especialidad y el reglamento lo permiten y sé que hay otros deportes en los que es muy difícil.

¿Cómo te preparas tú durante el año?

Entreno como entrenaba en moto. Soy un profesional de esto y la semana que viene estaré entrenando para el Dakar 2026 o para las carreras del campeonato del mundo que decidamos hacer. Hace tiempo que me olvidé de que como iba en silla de ruedas iba a hacer las cosas diferentes. Isidre es el mismo ahora que hace 30 años. Tengo ganas de correr, tengo ganas de entrenar. Naturalmente, mi preparación requiere una dedicación y una planificación porque tengo una lesión muy alta a nivel pectoral pero los campamentos son accesibles, la organización nos trata bien y yo estoy ahí en la salida y ahí delante está Lategan, Sainz, Nani. Y estoy yo ahí con mi copiloto y le digo, '¿qué tal, Chema? ¿Vamos? ¿Estamos bien?'. Sí, no hay ninguna diferencia.

Isidre Esteve ha finalizado este Dakar en la posición 22 de la categoría Ultimate / Valentí Enrich

¿El mejor y el peor recuerdo de esta edición?

Lo peor es haberme encontrado mal. Durante esos cuatro primeros días con la gripe estomacal, tenía náuseas 24 horas. Recuerdo que por la noche no podía dormir y pensaba Isidre, 'tú no puedes dormir y mañana hay la etapa maratón. ¿Cómo va a ir esto?'. Yo desayunaba un yogur y un plátano y mi copiloto me decía, 'Isidre, vamos mal' y yo decía 'bueno, Chema, vamos como vamos, vamos a ver cómo sale esto'.

Y el mejor recuerdo es en etapa, ver que tenía Moraes por detrás, a Variawa o Lategan o estaba con ellos, o miraba a final de etapa los tiempos parciales y hemos rodado séptimos y onceavos...

¿Cuál es el objetivo de cara al próximo Dakar?

Estamos trabajando para volver al Dakar con un coche más competitivo, actualizado, con un mejor equipo técnico y que nos permita luchar por resultados más importantes en el Dakar. Hemos dado dos pasos hacia adelante en 2024 y 2025 y ahora nos queda uno más, que es a nivel técnico, para poder ir al Dakar y mirar la carrera de cara e intentar estar con el grupo delantero cada día y a ver si al final tenemos esa regularidad que necesita este rally para estar delante. Esto es lo que queremos para 2026.