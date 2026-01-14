La imagen más solidaria en la versión más dura del Dakar: Canet consuela a Lledó tras su grave accidente

La Etapa 10 del Rally Dakar 2026 se saldó con un sinfin de contratiempos, especialmente para los pilotos españoles. Las dunas de Bisha pusieron a prueba la pericia de los participantes y mostraron, una vez más, la cara más dura de esta impresivible competición. Como muestra, entre otrsas muchas opcines, está el accidente del joven piloto catalán Arnau Lledó.

El piloto de Taradell, un pequeño pueblo barcelonés de unos 7.000 habitantes, cumplió el pasado 29 de diciembre 23 años y se regaló su primera participación en el Rally Dakar. Después de algunos años trabajando en un taller mecánico y en la empresa familiar, dedicada a la construcción, en 2025 puso todo su esfuerzo en desarrollar su carrera como piloto, cuando le salió la oportunidad de completar un buen calendario con el Rally de Portugal, Rallye du Maroc, Baja Aragón y el Dakar 2026. Para ello debía centrarse en el motor y abandonar el resto de sus ocupaciones. Un proyecto ambicioso que le llevó finalmente a la línea de meta en Yanbu el 3 de diciembre como piloto del Pedregà Team y varios patrocinadores, entre ellos, el Ayuntamiento de su localidad.

“El objetivo principal es llegar a la meta, pero también quiero lograr buenos resultados para llamar la atención de equipos o poder tener un proyecto mejor para acercarme poco a poco a los conjuntos oficiales", explicaba a los medios oficiales antes del inicio. El objetivo se estaba cumpliendo y llegó a estar en el Top-20 en las etapas 4 y 5, pero la peor parte del Dakar le vino a visitar en la etapa 10. Apenas se habían disputado los primeros kilómetros de la especial cuando una duna se cruzó en el camino del catalán. La rueda delantera impactó en la arena y lanzó al piloto por los aires. En el desconcierto inicial, el espíritu dakariano de Lledó le llevó a arrastrarse hasta su moto para comprobar si estaba en condiciones de continuar.

La parte mala de cualquier Dakar

En ese mismo momento se dio cuenta de que su carrera se había terminado y se sentaba sobre el polvo naranja, desolado. Por detrás llegaba Edgar Canet, quien no dudó en pararse a acompañar a su compatriota. Durante varios minutos, el del Red Bull KTM consoló a Lledó y esperó hasta que el helicóptero llegó para la evacuación. Unas imágenes que muestran una vez más el espíritu del Dakar, el del compañerismo y la solidaridad. Aunque a Canet la organización le devolverá el tiempo perdido por ese parón, el apoyo a su compañero en eses momentos no tiene precio.

"Hoy he visto las dos partes del rally. Una con Luciano (Benavides) cogiendo a los de delante y la otra ayudando a varios pilotos que se habían caído, que, sin duda, es la parte mala de cualquier Dakar", explicaba Canet tras una etapa maratón complicada, como lo está siendo toda esta edición para él.

Lledó, que llegaba a esta etapa en el puesto 25 de la general, subió al helicóptero cojeando y ayudado por las asistencias y poco después fue evacuado en ambulancia al vivac de Bisha donde se le realizarán pruebas para confirmar el alcance de las lesiones. "Para mi Dakar terminado. Se ha terminado antes de lo que me hubiera gustado pero así son las carreras. Me voy contento por los días que he hecho, por los pies al suelo, que ha habido días que quería correr pero decidí acabar..." dijo , para agradecer a todos los que le han acompañado en el camino y asegurar que "el año que viene volveremos". La aventura 2026, se ha terminado. Toca pensar en la siguiente.