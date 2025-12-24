El ilustre piloto del Dakar que compite con pseudónimo

El austríaco Mark Mustermann, dorsal 278, pasa desapercibido en la nutrida lista de participantes de la máxima categoría de coches del Dakar, la clase Ultimate. Conduce un Toyota Hilux T1 y su copiloto es su compatriota Michael Zajc.

La pareja llegará a la cita de Arabia, del 3 al 17 de enero de 2026, con los ‘deberes’ hechos, después de competir este año en cinco pruebas. Terminaron quintos en la Baja Extremadura en España y en la Baja Grecia, abandonaron por fallo mecánico en la Baja Italia y el Rally Raid Portugal y se clasificaron en el puesto 47º de la general del Rally de Marruecos, en octubre.

Toda esta información no tendría mayor trascendencia de no ser porque el piloto que se esconde bajo el pseudónimo Mustermann es el heredero del imperio Red Bull, Mark Mateschitz, hijo único hijo del fundador de de la marca de bebidas energéticas Dietrich Mateschitz, fallecido hace tres años y que le legó el 49% de la compañía.

Mustermann o Mateschitz posee la mayor fortuna de Austria y tras la muerte de su padre inició una relación sentimental con una conocida presentadora de televisión de su país, Victoria Swarovski. Tal como indica su apellido, es descendiente de la célebre empresa de joyas de cristal.

Y entre otras aficiones comunes, ambos comparten la pasión por los deportes del motor y la disciplina del rally raid. De ahí que Swarovski también se haya decidido a participar en el próximo rally Dakar, aunque a diferencia de su prometido, ella lo hará en una categoría de menor envergadura, Challenger T3, a bordo de un BRP Can-Am Maverick R.

Victoria tampoco se ha inscrito con su nombre real, sino que en la lista aparece como ‘Vic Flip’. Ha disputado seis pruebas desde 2024 a modo de preparación. En el ensayo general de Marruecos terminó lejos en la general absoluta (75º) junto a Gerhard Schmiedberger, pero en el Dakar ha decidido cambiar de copiloto y formará equipo con el experimentado Stefan Henken. Lucirán el dorsal 338 y al igual que Mustermann y Zacj, ya no podrán evitar ser el foco de atención ahora que se ha descubierto su verdadera identidad.