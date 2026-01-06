La historia de superación de Baumel: con una prótesis en la pierna derecha y arreglando pinchazos en el Dakar

El Rally Dakar se ha ganado a pulso el sobrenombre de 'el rally más peligroso del mundo'. A veces te da, pero otras muchas te quita, aunque eso no ha sido nunca una excusa para que los pilotos quieran volver una y otra vez.

En esta 48ª edición el aguerrido carácter dakarinano ha quedado patente una vez más, representado esta vez en la figura de Mathieu Baumel. El francés afincando en Andorra se enfrentó a principios de 2025 a una difícil prueba tras sufrir un grave accidente de tráfico. En febrero, desde una cama de hospital, publicaba un vídeo donde explicaba cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. "Me encuentro mucho mejor pero tuve que tomar una gran decisión, la decisión más difícil de mi vida: amputarme la pierna derecha", decía el que había sido copiloto de Nasser Al-Attiyah.

Pese a la situación, la meta para 2026 no variaba: quería volver a tomar la salida en el Rally Dakar. El 3 de enero se cumplía este objetivo y Baumel no solo se encontraba entre los participantes repitiendo como copiloto del belga Guillaume De Mévius (Mini X-Raid), sino que conseguía la gesta de llevarse la victoria en la Etapa 1 imponiéndose al poderío de Ford.

Del triunfo a la cola

Apenas dos días después de esa balsámica victoria en Yanbu, el Dakar puso a prueba a la dupla durante la disputa de la tercera etapa. El Mini, como muchos otros participantes en la jornada, sufrió varios pinchazos en mitad del recorrido obligando a Baumel y De Mévius a pararse durante un largo rato en los primeros compases, en medio de un proceso de reparaciones e intercambio de ruedas con los otros Mini en carrera.

Un contratiempo que no frenó al dúo franco-belga, que se movió con paciencia y compenetración para perder el menor tiempo posible respecto a la general. Baumel, que compite con una prótesis en su pierna derecha, se arremangó para ayudar a su compañero de aventura, mostrando que no ha perdido dus dotes de mecánico y dando una nueva lección de superación.

Pese al esfuerzo, el Mini #222 perdió mucho tiempo en el proceso, acabando últimos, en el puesto 131, a 02h 24' 58'' del líder de la etapa. En la general, De Mévius y Baumel cayeron hasta la posición 60 en la antesala de una etapa maratón que puede dar un nuevo golpe de efecto al rally.

"Por desgracia, creo que hoy hemos echado a perder nuestro Dakar. Ha habido pinchazos y hemos cometido varios errores. Al principio hemos tenido que esperar a Lionel Baud para que nos diera una rueda, pero después ha pinchado él y se la hemos devuelto. Hemos ido como hemos podido, y al final nos ha dado su rueda Maria (Gameiro, con el tercer Mini en carrera) para hacer los quince últimos kilómetros. Día difícil de asimilar, muy frustrante”, explicaba un desolado De Mévius a los medios oficiales de la organización.