El gran salto de Edgar Canet en el Dakar: "Es un deporte diferente, antes no sabía ni qué era un waypoint"

Edgar Canet ha pasado de ser una promesa a convertirse en una realidad en el mundo del Rally Raid. Sin que muchos lo viesen venir, prácticamente sin avisar, el piloto de La Garriga se plantó con 19 años en las dunas del desierto saudí para sortear su primer Dakar en Rally 2. No solamente coronó su categoría, sino que los meses que le siguieron fueron todavía mejores tras consagrarse campeón del mundo a su temprana edad. Edgar quemaba etapas a pasos agigantados ante la atónita mirada de su equipo, que sigue poniendo todo de su parte para que Canet pueda cumplir sus sueños.

Un año ha pasado desde que Edgar se presentó antes de su primer Dakar y el piloto de La Garriga poco o nada se parece al de entonces. Conserva esa misma vitalidad y humildad que lo hizo campeón, pero ahora con muchos más aprendizajes a la espalda. Es un Canet más maduro, mejor preparado y más consciente de la prueba a la que se enfrentará en las próximas semanas en Arabia. El crecimiento ha sido exponencial.

Un crecimiento meteórico

SPORT estuvo presente en la sede de LS2, en Terrassa, donde el piloto de La Garriga presentó su nueva KTM con la que competirá en el Dakar 2026. Esta vez, Canet se ha ganado competir con los mayores, cambiará el dorsal blanco por el amarillo y aspirará a una victoria en la clasificación absoluta que no se puede descartar. “Ha pasado un año desde que fiché por KTM y ha sido todo muy rápido", reconoce Edgar.

Edgar Canet, ilusionado con su segundo Dakar / LS2/KTM

Su crecimiento ha sido frenético desde que cruzase la meta en Yanbu para coronarse campeón de Rally 2: "He echado muchas horas en la moto, he aprendido muchísimo. Ahora sé qué es competir en el Rally Dakar, tenemos más horas con la navegación y en general estoy más seguro. Contento con mi preparación y seguro de que si salen las cosas como hemos preparado, saldrá un buen resultado", comenta con optimismo.

Preguntado por la dificultad de la navegación en el Dakar, Edgar se muestra confiado: "Si nos lo ponen complicado va a ser mejor para nosotros, estamos preparados". Y es que poco queda de ese Canet que se aventuró por primera vez en los desiertos de Arabia: "Es un deporte diferente, antes no sabía ni qué era un waypoint. Ahora salen las cosas más sueltas, si en un año hemos aprendido todo esto, en unos cuantos será mejor cuando sepa qué está pasando en todo momento", reconoce Canet.

Una temporada que es un regalo

También tomó la palabra Jordi Viladoms, responsable del proyecto deportivo de KTM: "Ha sido una temporada espectacular donde todo ha pasado muy rápido. Ha sido un regalo, no era nuestra intención que ganase el Mundial. Todo lo que está pasando no es lo que tocaría, así que los resultados no son tan importantes como sí adaptarse a la categoría. La línea es buena, no le podemos pedir más", reconoció. "Es fácil trabajar con él, se ve el carácter que tiene. Da gusto trabajar con gente así".

Edgar Canet, ilusionado con su segundo Dakar / LS2/KTM

Edgar ya cuenta los días para que llegue el 3 de enero, fecha marcada para el inicio de la competición en Arabia, donde el piloto de La Garriga pondrá de nuevo a prueba sus habilidades y desafiará a los mejores del mundo con apenas 20 años.