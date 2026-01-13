Golpe de Nani Roma y Carlos Sainz, que ya lideran el Dakar

El Dakar 2026 es posiblemente el más igualado de la historia en las cuatro ruedas, como lo certifica que después de nueve etapas y a falta de cuatro, los tres primeros pilotos clasificados están en un minuto. Y para alegría de la afición española, los dos primeros son Nani Roma y Carlos Sainz, separados por solo 57 segundos.

El ‘Matador’ ya avisaba en la jornada de descanso que venían tres días decisivos: la octava especial del lunes no resultó especialmente propicia para sus intereses, ni tampoco para los de Nani, mientras Ekström se situó como el mejor entre los Ford, segundo en la general tras el líder Nasser Al-Attiyah.

Pero la primera parte de la maratón, este martes, ha sido providencial para los dos españoles. Sainz y Roma han completado una jornada impecable, sin errores y han aprovechado los de sus rivales directos, que han fallado con estrépito.

Ya en meta, las penalizaciones por exceso de velocidad de la FIA (un minuto para Roma y 1:10 a Sainz), han permitido que Al-Attiyah y compañía minimizaran daños tras rozar el drama, por lo que la amenaza del qatarí, ahora 1.10 de Nani, persiste.

Descalabro general

El primer contratiempo ha sido de Henk Lategan, que ha tenido que pararse para reparar la bomba de la dirección asistida de su Toyota GR Hilux DKR. El sudafricano ha podido cambiarla en el pit stop y después ha recuperado bastante tiempo, para cruzar la meta a poco menos de 10 minutos de Sainz, lo que le deja cuarto en la general a poco más de seis minutos y también con posibilidades.

A mitad etapa, en torno al kilómetro 273, Al-Attiyah y Ekström han cometido un grave error de navegación. El piloto de Dacia ha cedido casi 14 minutos con Sainz y Nani en el siguiente punto de control, despidiéndose del liderato. Ha cruzado la meta a casi 11 minutos respecto a los españoles, aunque gracias a las sanciones y al importante colchón del que disponía en la anterior etapa, el susto no ha sido para tanto.

Más perjudicado se ha visto Ekström, que tras caer en la misma trampa del 'road book' se ha dejado 17 minutos con sus compañeros de Ford y ha caído de la segunda a la quinta plaza de la clasificación, a más de once minutos de la dupla española. El sexto es Sébastien Loeb. Después de dominar buena parte del día, el galo ha sufrido problemas en la dirección asistida en los últimos tramos y se descuelga ya a 21:06 de cabeza. Salvo sorpresa mayúscula, el nueve veces campeón del mundo de rallies tampoco se saldrá con la suya en su décimo Dakar.

Aunque a título anedótico, la novena etapa la ha dominado el clan polaco de los Goczal. El más joven, Eryk no ha tenido piedad de su tío y le ha batido por 7:45 minutos. Mañana ambos abrirán pista en la décima especial, que completará la historia de la segunda etapa maratón del Dakar con 421 kilómetros para los coches y 371 para las motos. Y, de nuevo, por recorridos diferentes.