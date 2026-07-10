Gazoo Racing, al Dakar 2027 con Hidrógeno

GAZOO Racing participará con el DKR GR FC Hilux, un vehículo eléctrico de pila de combustible —Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)— en el Rally Dakar 2027 como parte de su compromiso con el desarrollo de automóviles cada vez mejores nacidos de la competición.

Este proyecto representa un nuevo desafío para demostrar el potencial de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno en las exigentes condiciones del Rally Dakar. Basado en el DKR GR Hilux, que ya ha demostrado su capacidad en la categoría reina del Dakar, el DKR GR FC Hilux sustituye su motor de gasolina por el sistema de pila de combustible de Toyota. Durante su funcionamiento no emite CO₂, ya que su única emisión es vapor de agua.

El exigente entorno del Dakar, caracterizado por las altas temperaturas, los terrenos pedregosos y las largas etapas, constituye un escenario ideal para poner a prueba la tecnología de pila de combustible. Con el objetivo de ofrecer un elevado nivel de prestaciones de forma segura y fiable en estas condiciones, el proyecto se centrará en la reducción del tamaño del sistema de pila de combustible, la optimización de la refrigeración, el aumento de la durabilidad y la mejora de la gestión energética.

Los conocimientos obtenidos durante el desarrollo y la participación del DKR GR FC Hilux en una de las competiciones automovilísticas más exigentes del mundo contribuirán a ampliar la aplicación de la tecnología de pila de combustible en turismos, camiones, autobuses, trenes, aplicaciones marítimas y vehículos de competición. Además, los ingenieros implicados en el proyecto reforzarán su capacidad para resolver problemas mediante la experiencia práctica sobre el terreno en un entorno de máxima exigencia, lo que favorecerá su futura contribución al desarrollo de vehículos.

Las pruebas y la puesta a punto del sistema de propulsión FCEV y de su software, junto con el ensamblaje del vehículo, ya han comenzado en Bélgica, y durante los próximos meses se llevará a cabo un programa progresivo de ensayos.

El Rally Dakar 2027 se celebrará en Arabia Saudí del 1 al 15 de enero de 2027 con un recorrido extremo que lleva al límite tanto a los vehículos como a los pilotos, atravesando dunas de arena o pistas llenas de piedras y rocas.

Future Mission 1000

Esta categoría está destinada a vehículos experimentales y a la demostración de nuevas tecnologías, que cuenta con un formato competitivo específico, en el que equipos formados por piloto y copiloto compiten contra el cronómetro a lo largo de 13 etapas que suman un total de 1.000 kilómetros cronometrados. El objetivo del DKR GR FC Hilux será demostrar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología de pila de combustible durante estas etapas.

La participación en la categoría Dakar Future Mission 1000 supone un paso más en los esfuerzos de Toyota por alcanzar la neutralidad en carbono en el automovilismo y ampliar el potencial de las tecnologías relacionadas con el hidrógeno.

Toyota y las participaciones de vehículos impulsados por hidrógeno en el mundo de la competición

Los esfuerzos de Toyota por desarrollar tecnologías vinculadas al hidrógeno en el automovilismo comenzaron en 2021, cuando Rookie Racing participó en la serie japonesa Super Taikyu con el ORC ROOKIE Corolla H2 Concept, equipado con un motor de combustión alimentado por hidrógeno.

En los rallyes, el potencial de los motores de hidrógeno quedó demostrado en 2022, cuando el GR Yaris H2 realizó varias exhibiciones durante el Rally de Ypres (Bélgica), prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de la FIA. Posteriormente, el desarrollo continuó con las exhibiciones del GR Yaris Rally2 H2 Concept en el Rally de Finlandia de 2025 y en el Rally de Montecarlo de 2026.

En el Rally Dakar, el HySE-X1, un buggy equipado con un motor de hidrógeno, completó la prueba Dakar Future Mission 1000 en 2024. En 2025 tomó el relevo el evolucionado HySE-X2. Ambos vehículos fueron inscritos por HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology Association), una asociación de investigación tecnológica de la que forma parte Toyota Motor Corporation.

En los circuitos, las 24 Horas de Le Mans de 2026, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) de la FIA, contaron con vueltas de demostración del TR LH2 Racing Prototype, impulsado por un motor de hidrógeno líquido y basado en el vehículo de competición TR010 HYBRID. Además, un GR Corolla equipado con un motor de hidrógeno y tecnología superconductora se convirtió en el primer vehículo de este tipo en completar una carrera dentro de la temporada 2026 del campeonato Super Taikyu.

La edición 2027 de Dakar Future Mission 1000 marcará la primera ocasión en la que Toyota combine la tecnología de hidrógeno y la de pila de combustible en sus actividades de competición. A través del Rally Dakar, Toyota seguirá impulsando su desafío de desarrollar todo el potencial de las tecnologías relacionadas con el hidrógeno y la neutralidad en carbono en el automovilismo.