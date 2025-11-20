Ford se renueva para el Dakar

Carlos Sainz, Nani Roma, Mattias Ekstrom y Mitch Guthrie, los cuatro pilotos top que integran la 'armada' de Ford en el Rally Dakar, han dado a conocer oficialmente los nuevos Raptor T1+ con que afrontarán la próxima edición en el desierto de Arabia.

Como se aprecia en las imágenes difundidas este jueves por el equipo americano la nueva decoración luce espectacular, aunque el 'corazón' no cambia ya que el coche está propulsado por el mismo motor.

La carrocería también se renueva y es más ligera, con hasta 50 kilos de peso menos respecto al chasis que utilizaron el pasado año. El cambio principalmente estético, llega tras importantes mejoras mecánicas implementadas hace apenas unos meses.

El diseño conserva los óvalos azules y el logo de Red Bull, pero con una disposición diferente y con el emblema de Ford y Raptor mucho más visibles.

El nuevo Raptor T1+ / Pawel Starzyk

En un vídeo publicado en las redes de Ford, Carlos Sainz explica las principales novedades que incorpora el Raptor: "El nuevo cristal está hecho de Lexan (resina de policarbonato), mucho más ligero, irrompible y bajamos el centro de gravedad. No hay retrovisores, hemos puesto cámaras para una mejor visibilidad y aerodinámica. Toda la parte de atrás es nueva, con nuevas luces, más aerodinámica y más ligera. Nuevas puertas con mejor visibilidad, estilo ala de gaviota y más ligeras. Nueva entrada de aire en el techo con mejor aerodinámica y más refrigeración. Nuevos amortiguadores que siguen siendo Fox, pero más ligeros y de última generación”, comenta.

El piloto madrileño pone de relieve la pérdida de peso del coche: "En total serán unos 50 kilos, el coche va a ser más ligero y, por lo tanto, más rápido”, subraya. El Ford Raptor T1+ logró un tercer puesto en el Rally Dakar 2025, aunque Sainz se retiró a las primeras de cambio en extremo inicio de carrera que dejó fuera a muchos de los favoritos.

Los coches oficiales de Ford estarán la próxima semana en la localidad catalana de Santa Susana, en el Maresme, que será escenario de las verificaciones técnicas antes de embarcar rumbo Arabia. Un total de 1.400 vehículos, entre motos, coches y camiones participantes, más los de asistencia y organización, se concentrarán en la explanada del Torrentó de Can Gelat, del 27 al 29 de noviembre.

El sábado 29 a las 12h algunos pilotos participarán en un evento que servirá de presentación catalana. Se espera a Isidre Esteve, Nani Roma, Laia Sanz, Gerard Farrés, Nandu Jubany, Pablo Navarro, Lucas Cruz, Carlos Santaolalla, José Pedro Subirats, Lorenzo Santolino, Javi Vega, Jordi Juvanteny y Miguel Puertas.

La carrera en Arabia se disputará del 3 al 17 de enero.