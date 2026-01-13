Un expiloto advierte sobre el potencial de Aston Martin: "Todos esperamos que Adrian Newey aparezca con un cohete"

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará con el Gran Premio de Canadá el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Será el punto de partida de una temporada con muchas incógnitas, la primera con la nueva reglamentación, la primera en la que se podrá notar la mano de Adrian Newey en Aston Martin.

En la escudería de Silverstone se han puesto todas las esperanzas en el ingeniero estrella de la F1 para convertirse en uno de los rivales a batir y pelear de 'tú a tú' con los McLaren, Red Bull o Ferrari. Por el momento, ese es solo el objetivo y está por ver cómo se lleva a cabo una vez los coches echen a rodar. De cualquier manera, hay mucha expectación en el paddock por descubrir el trabajo que Newey ha estado realizando en los últimos meses, en un curso en el que el conocido 'rake' que hizo brillar a Red Bull podría volver a escena, esta vez en los coches verdes.

Entre los que confían en el golpe de efecto del ingeniero británico se encuentra el expiloto de F1 Damon Hill, quien se convirtión en campeón en 2016 con Williams y un coche diseñado precisamente por Newey. "Todos esperamos que Adrian Newey haya encontrado algo en la normativa y que aparezca con un cohete...", afirmó Hill en el podcast 'Stay on track'. "La expectativa es esa, que Aston (Martin), que Newey haya encontrado algo", añade.

El AMR26 para el Mundial F1 2026 se presentará oficialmente el lunes 9 de febrero en un lugar y horario todavía por confirmar. El mismo día que ha elegido el vigente campeón, McLaren, para mostrar su nuevo coche para la próxima temporada.

Williams, muy lejos

Por otra parte, Hill habló también sobre Williams. "Lo ha hecho muy bien pero no están preparados", comentó, seguro de que el equipo de Carlos Sainz tiene aun un largo camino por recorrer si quiere optar a la zona alta. "Alpine, por mucho motor Mercedes que tengan. Están en un gran bache, es un caos", zanjó.

De cualquier manera, habrá que esperar aun unas semanas para ver los resultados del trabajo de este invierno. Las primeras impresiones llegarán del 26 al 30 de enero cuando se disputen los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Una información que no llegará de forma oficial al público, ya que se trata de unas sesiones privadas a puerta cerrada.

Bahrain será el escenario de los primeros test oficiales entre el 11 y el 13 de febrero. Una semana después, en Sakhir, se llevarán a cabo las dos siguientes jornadas de test, los últimos antes de que arranque la competición en Melbourne.