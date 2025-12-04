La evolución del Dakar: "Antes era una aventura, ahora es una carrera de 15 días"

A poco más de un mes para que se inicie el Dakar 2026, una nutrida representación de dakarianos españoles se reunió esta semana en el Col.legi de Periodistes de Barcelona con motivo de la presentación del libro ‘Cuando éramos pilotos’ (Plaza & Janés), del reconocido periodista José Antonio Ponsetí.

“Esto es una encerrona para reunir a aquellos pilotos que nos hicieron vibrar en aquellos Dakar de los 80”, explicaba el propio autor en la presentación del acto. Una auténtica reunión de amigos, compañeros unidos por esa dura y gratificante experiencia del Dakar africano que se pudo notar en la complicidad y las historias y anécdotas compartidas los presentes. Pilotos, expilotos, leyendas, que compartieron sus vivencias para llenar las páginas de esta historia que para algunos, es ya una 'Biblia' del Dakar.

O al menos, un pequeño resumen de ellas, ya que, tal y como reconoció el propo Ponseti, "podríamos hacer una trilogía con todo lo que me habéis explicado porque es brutal lo que habéis vivido". Para los protagonistas de estas historias, el acto fue una excusa para revivir todas esas historias y reconocer así la labor del que fuera durante muchos años la voz del Dakar para las rentransmisiones de 'Cadena Ser' y 'Canal Plus'.

Juan Carlos Ponseti, autor del libro, moderó la charla / Valentí Enrich

"Estamos en deuda contigo porque nos has resucitado deportivamente", dijo uno de los invitados, Juan Porcar, en una afirmación que fue refrendada con un sonoro aplauso. Y es que, como explicó el que fuera uno de los pioneros españoles del Dakar, "la distancia y el tiempo hacen que las cosas se olviden poco a poco y hay gente que no se acuerda de cómo era el Dakar antes". "Creo que todo lo que vivimos juntos, nos ha marcado y nos ha unido", aseguraba.

Los invitados, durante algo más de una hora de reunión, repasaron sus distintas vivencias en el 'rally más peligroso del mundo', especialmente durante su época dorada por África, y analizaron los cambios que ha vivido esta competición en los últimos años.

La evolución del Dakar

"Antes no había campamentos, llegabamos y se montaba", recordaba Jaime Puig, sobre aquellos tiempos en los que la comida, como redordaba otro invitado, "no era un catering ni nada", y llegaba en los camiones de Africa Tours.

Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz en el Dakar, aseguraba también que el Dakar africano, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Llevamos la comida en el equipo, casi no nos enteramos de lo que es pasar esas penurias. Ahora se vive mucho más al sprint, tanto en las especiales como en el campamento. El ritmo era otro".

Entre risas, después de recordar como convencieron a Carlos Más, "una bestia del Enduro", para correr en África, Porcar aseguraba, “de los que hay aquí no quería ir nadie al Dakar". Una frase que resume a la perfección lo que supone enfrentarse a una aventura como el Dakar.

Hansi Babler, que sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida, apuntaba a que "fue una época en la que el Dakar fue evolucionando, profesionalizando, de la misma forma que fue cambiando África. No ha quedado nada igual, incluso el romanticismo. Cuando llegué a España me dolía el brazo de tanto saludar a los franceses".

Juvanteny, Fox y otros de los participantes en el evento / Valentí Enrich

Xavier Foj, un curtido veterano con 35 Dakar a sus espaldas insistía en que en los ochenta, cuando todos ellos empezaban, "no había nada, ni GPS, ni catering que si llegabas tarde ni quedaba, el agua racionada...hoy en día el catering es de verdad, parece más MotoGP o F1 que el Dakar este que recordamos". Aún así, se mostró seguro de que en esta edición "vamos a ver un Dakar tremendo".

Para Jordi Juvanteny, el Dakar "antes era una aventura y ahora es una carrera que dura 15 días". "Era la mejora carrera que podía haber con los medios que tenías", apoyaba Foj. "La mentalidad de los participantes era otra", sentenciaba Hansi.

Pep Vila con 13 Dakar, afirmó que “a todos nos ha marcado la vida esta carrera” y "vivir esta evolucion ha sido bestial porque nunca se ha corrido tanto como ahora, porque ahora lo que hacen es bestial pero lo que hacían antes pilotos como Carlos Sotelo con las bicilíndricas era impresionante". Para Ramón Vila, "el Dakar ahora es otra cosa, es un show. Nosotros sobrevivimos al Dakar pero, qué bien lo pasamos".