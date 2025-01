Etapa 4 del Rally Dakar 2025, en directo: Sanders y Al-Rajhi ganan en motos y coches

Brabec, hundido

El defensor del título en el Dakar Ricky Brabec era 4º en la general esta mañana pero pierde una posición y muchos minutos en la primera parte de la etapa maratón. El estadounidense se coloca ahora a 29 minutos de Daniel Sanders: "He rodado bien, abriendo durante casi toda la etapa, pero a falta de 15 km para la meta he cometido un grave error que ha terminado siendo mi condena. Me toca alegrarme de seguir en carrera y con la moto de una pieza. Así es el rally... Puedes estar haciendo un trabajo bárbaro un momento y al siguiente, despedirte del Dakar".