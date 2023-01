Sainz vive un 'infierno' y cede 36 minutos con Al-Attiyah, nuevo líder

Las malas condiciones del terreno a causa de la lluvia han obligado a neutralizar la tercera etapa en coches y camiones en el Km.377 Chicherit se anota la victoria de etapa y Al-Attiyah toma el control del rally tras los problemas técnicos de Sainz, que a pesar de todo sigue 'vivo' en la general

La tercera etapa del Rally Dakar, inicialmente planteada sobre un recorrido de 447 km de especial entre las localidades de Al Ula y Ha'il, se ha neutralizado al paso por el km 377 debido a las intensas lluvías y al deterioro de las condiciones del trazado, junto con la falta de helicópteros. La organización ha considerado que no podía garantizar la seguridad de la caravana del rally y ha puesto fín anticipadamente a la jornada en las modalidades de coches y camiones, después de que las motos sí consiguieran completar la ruta, con victoria y liderato para el australiano Daniel Sanders.

La etapa ya se perfilaba como una de las más duras de la primera semana de carrera en la 45ª edición del Dakar y para algunos se ha convertido en un 'infierno'. Carlos Sainz y Lucas Cruz han encadenado averías y pinchazos que les han obligado a detenerse durante mucho tiempo y a efectuar reparaciones en tiempo récord para tratar de minimizar daños en la general. Y visto lo visto, lo han conseguido, ya que al final del día han cedido 36 minutos respecto a Nasser Al-Attiyah, que se convierte en el nuevo líder del rally. El margen de Sainz con el catarí en la general es ahora de 33 minutos, que con once etapas por delante no es definitivo.

🚗 Leader of the overall classification, @CSainz_oficial had to stop after 213 km to repair his car. “El Matador” is set to make big losses! 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/H61VAhp7Bd