Etapa 6 del Dakar 2026, en directo: Carlos Sainz, Nani Roma, Edgar Canet, Schareina y Laia Sanz, en vivo

Será la jornada más larga del Rally Dakar 2026 por su recorrido, pero también la más emocionante para los amantes de las dunas. El recorrido, como ha planteado la organización, transcurrirá principalmente por el sector de Qassim, con cordones de dunas que se extienden hasta perderse de vista. Una vez se detenga el cronómetro, los pilotos recorrerán el enlace hasta llegar a la capital, en Riyadh, donde disfrutarán de la jornada de descanso para poder hacer los primeros balances en frío de la competición.