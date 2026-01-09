En directo
DAKAR
Etapa 6 del Dakar 2026, en directo: Carlos Sainz, Nani Roma, Edgar Canet, Schareina y Laia Sanz, en vivo
Sigue en directo todas las novedades de la sexta etapa de la prueba más dura del mundo desde Arabia Saudía
Se viene una jornada larga y apasionante
Los pilotos van llegando al primer punto de control y es el australiano Daniel Sanders, líder de la general, quien ha marcado el tiempo más rápido. Cerca, muy cerca le siguen Ricky Brabec (0:04) y Tosha Schareina, el español (0:24).
La etapa de motos arrancó a eso de las 6:30 de la mañana con Luciano Benavides abriendo pista. Complicada jornada para el argentino saliendo primero...
Será la jornada más larga del Rally Dakar 2026 por su recorrido, pero también la más emocionante para los amantes de las dunas. El recorrido, como ha planteado la organización, transcurrirá principalmente por el sector de Qassim, con cordones de dunas que se extienden hasta perderse de vista. Una vez se detenga el cronómetro, los pilotos recorrerán el enlace hasta llegar a la capital, en Riyadh, donde disfrutarán de la jornada de descanso para poder hacer los primeros balances en frío de la competición.
Buenos días a todos y a todas, seguidores y seguidoras del Rally Dakar. ¡Bienvenidos a una jornada más del rally más duro del mundo!
- Barcelona - Athletic Club, en directo: alineaciones, horario y dónde ver las semifinales de la Supercopa de España
- Cancelo no me apasiona, pero entiendo el movimiento
- El Racing de Santander, rival del Barça en los octavos de la Copa
- Brahim, ídolo en Marruecos: 'Es una bendición, no como Lamine, que cedió a las presiones de su madre
- Dónde ver el Barcelona - Athletic de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo
- ¡Ter Stegen, lesionado, abandona la concentración del Barça en Arabia!
- El gran negocio del Barça con Bardghji
- Un once con dudas en el Barça