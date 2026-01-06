En directo
DAKAR
Etapa 3 del Dakar 2026, en directo: Carlos Sainz, Nani Roma, Edgar Canet y Laia Sanz, en vivo
Sigue en directo todas las novedades de la tercera etapa de la prueba más dura del mundo desde Arabia Saudía
En el primer paso por el punto de control, Daniel Sanders marcó un 24:32 que fue 15 segundos más rápido que el tiempo de Edgar Canet. Lo marcó Luciano Benavides el tiempo más rápido, cuatro segundo más rápido que Ricky Brabec.
Unos minutos después fue el turno para Tosha Schareina, cuarto en la general, que buscará recortar distancias en la general.
Las motos salieron a las 5:30
En esta señalada fecha del año, mientras los Reyes Magos llegaban a vuestras casas, las motos dieron el pistoletazo de salida a esta tercera y apasionante etapa a las 5:30. ¡Canet y Daniel Sanders fueron los primeros en salir!
¡Muy buenos días a todos y a todas! Sean bienvenidos un día más a la prueba más dura del mundo, sean bienvenidos a la Etapa 3 del Dakar 2026.
