Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vinicius ChelseaConvocatoria Barcelona SupercopaAmorimCanceloJoan GarciaDamià AbellaViniciusAthletic SupercopaTer StegenXavi PascualClasificación Dakar 2026Real Madrid SupercopaCuadro Copa ÁfricaLesión OunahiChris BumsteadBarcelona SupercopaGTA VILewandowskiJosep PedrerolMaldiniGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

DAKAR

Etapa 3 del Dakar 2026, en directo: Carlos Sainz, Nani Roma, Edgar Canet y Laia Sanz, en vivo

Sigue en directo todas las novedades de la tercera etapa de la prueba más dura del mundo desde Arabia Saudía

Mattias Ekstrom y Emil Bergkvist, en el Dakar

Mattias Ekstrom y Emil Bergkvist, en el Dakar / Associated Press / LaPresse / LAP

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Actualizar

Las motos salieron a las 5:30

En esta señalada fecha del año, mientras los Reyes Magos llegaban a vuestras casas, las motos dieron el pistoletazo de salida a esta tercera y apasionante etapa a las 5:30. ¡Canet y Daniel Sanders fueron los primeros en salir!

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

¡Muy buenos días a todos y a todas! Sean bienvenidos un día más a la prueba más dura del mundo, sean bienvenidos a la Etapa 3 del Dakar 2026.

RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email

TEMAS