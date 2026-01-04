Etapa 2 del Dakar 2025: recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y online con Carlos Sainz y Edgar Canet

El Rally Dakar 2025 sigue adelante este lunes 5 de enero con la disputa de la etapa 2 y, desde SPORT, te contamos todos los detalles sobre el rally más duro del mundo y cómo seguirlo por televisión y online en España.

La segunda etapa de la presente edición del Dakar, con inicio en Yanbu y final en Alula, constará de un recorrido total de 504 kilómetros de los cuales 400 son cronometrados y 104 de enlace. La presencia de innumerables tramos sinuosos y pedregosos dará lugar a numerosos cambios de ritmo en un escenario en el que los pilotos difícilmente podrán encadenar 20 kilómetros a la misma velocidad.

El transcurso del Dakar 2026 está siendo más que positivo para los representantes españoles. En motos, Edgar Canet se ha erigido como líder indiscutido de la clasificación general después de imponerse tanto en el prólogo como en la etapa inaugural, mientras que en coches Carlos Sainz y Nani Roma ocupan la quinta y la octava posición respectivamente.

Edgar Canet, durante la primera etapa del Dakar 2026 / ASO

¿Cuál es el perfil de la etapa 2 del Dakar 2026?

El perfil de la etapa 2 del Dakar 2026 / Dakar

¿A qué hora empieza la etapa 2 del Dakar 2026?

Salida motos: 5:25 horas (CET)

Salida coches: 7:55 horas (CET)

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa.

Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.