Etapa 13 del Dakar 2026 hoy: recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y online con Carlos Sainz y Nani Roma

El Rally Dakar 2026 afronta este sábado 17 de enero su decimotercera y última etapa y, desde SPORT, te contamos todos los detalles sobre el rally más duro del mundo y cómo seguirlo por televisión y online en España.

La etapa 13, que pone el broche a la presente edición del Dakar y coronará a los nuevos campeonas, presenta un recorrido circular con inicio y final en Yanbu. En una jornada muy corta, con apenas 108 kilómetros de especial (y unos 33 de enlace), los participantes se enfrentarán a dos secciones completamente diferentes.

En la primera parte, las montañas y las pistas de grava pondrán a prueba la pericia de los pilotos, antes de dar paso a la zona de la costa hasta llegar a la meta final en el vivac de Yanbu.

En la categoría de coches, Nasser Al-Attiyah llega como líder de la general a 15' 02'' de Nani Roma y salvo descalabro, sumará un nuevo Touareg. En motos, Ricky Brabec sumó este viernes una nueva victoria para recuperar el liderato y afronta el último día de competición con 3'20" de ventaja sobre Luciano Benavides, un margen que parece suficiente para cerrar el triunfo final.

¿Cuál es el recorrido de la etapa 13 del Dakar 2026?

Etapa 13 del Dakar / Dakar

¿Cuál es el perfil de la etapa 13 del Dakar 2026?

Etapa 13 del Dakar / Dakar

¿A qué hora empieza la Etapa 13 del Dakar 2026?

Salida motos: 07:20 horas (CET)

Salida coches: 10:20 horas (CET)

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa. Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.

En SPORT ofrecemos además una amplia cobertura con directos, crónicas, declaraciones y reacciones a los mejores momentos del día en la prueba más dura del mundo del motor.