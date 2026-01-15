Etapa 12 del Dakar 2026: recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y online con Carlos Sainz y Nani Roma

El Rally Dakar 2026 afronta este viernes 16 de enero su duodécima etapa y, desde SPORT, te contamos todos los detalles sobre el rally más duro del mundo y cómo seguirlo por televisión y online en España.

La etapa 12 de la presente edición del Dakar, con inicio en Al Henakiyah y final en Yanbu, constará de un recorrido total de 720 kilómetros de los cuales 409 son cronometrados y 311 de enlace. La presencia de innumerables tramos sinuosos y estrechos ofrecen un escenario ideal para que los líderes de las respectivas categorías intenten ampliar su diferencia.

¿Cuál es el recorrido de la etapa 12 del Dakar 2026?

El perfil de la etapa 12 del Dakar 2026 / Dakar

¿Cuál es el perfil de la etapa 12 del Dakar 2026?

El perfil de la etapa 12 del Dakar 2026 / Dakar

¿A qué hora empieza la Etapa 12 del Dakar 2026?

Salida motos: 5:50 horas (CET)

Salida coches: 7:55 horas (CET)

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa. Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.

En SPORT ofrecemos además una amplia cobertura con directos, crónicas, declaraciones y reacciones a los mejores momentos del día en la prueba más dura del mundo del motor.