Etapa 11 del Rally Dakar, en directo: última hora de Nani Roma, Sainz y Schareina

Aún no tenemos las primeras referencias en coches. Recordamos que Carlos Sainz y Nani Roma tuvieron bastantes problemas en la etapa de ayer. El madrileño cayó varios puestos en la general mientras que Nani se mantiene en el Top-3 a la espera de lo que suceda hoy. Quien acaricia ya su sexto touareg es Nasser Al-Attiyah, que arranca el día como líder de la general con 12 minutos de ventaja sobre el segundo, Henk Lategan.