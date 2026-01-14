Directo
Dakar 2026
Etapa 11 del Rally Dakar, en directo: última hora de Nani Roma, Sainz y Schareina
Sigue en directo la etapa 11 del Rally Dakar entre Bisha y Al Henakiyah, antepenúltima de esta edición 2026
El Dakar afronta hoy su undécima etapa, con los aspirantes aprovechando sus últimas opciones. Sigue en directo todo lo que suceda en la jornada en Sport.es.
Entre tanto Skyler Howes ya cruza por el sexto paso de referencia. Su crono total es de 2.01:21. Segundo sigue Brabec quien está ya a 0:51, con el tercero del Monster Energy Honda HRC en discordia a la zaga. Van Beveren, que seguiría manteniendo el liderato de la general, es tercero a 2:52.
Parece que Canet ha tenido algún problema. Por el momento no ha pasado por el quinto punto de control.
Ya tenemos a algunos pilotos pasando por el quinto punto cronometrado. Skyler Howes sigue comandando. Ricky Brabec pasa a 0:38 de su compatriota con Adrian van Beveren tercero en un dominio absoluto de Honda en estos primeros compases de la etapa. Luciano Benavides pasa a 3:16 de la cabeza.
Josep Pedró marcha en la decimosexta posición, primero de la categoría Original By Motul. Después de sumar tres victorias de etapa consecutivas, el catalán tuvo problemas en la de ayer y perdió el liderato provisional, que está en manos de Benjamin Melot.
Aún no tenemos las primeras referencias en coches. Recordamos que Carlos Sainz y Nani Roma tuvieron bastantes problemas en la etapa de ayer. El madrileño cayó varios puestos en la general mientras que Nani se mantiene en el Top-3 a la espera de lo que suceda hoy. Quien acaricia ya su sexto touareg es Nasser Al-Attiyah, que arranca el día como líder de la general con 12 minutos de ventaja sobre el segundo, Henk Lategan.
Edgar Canet sigue en racha, recorta tiempo respecto al líder. Marcha segundo a tan solo 12 segundos. Si los contratiempos le respetan hoy puede ser el día del piloto del Red Bull KTM, quien ya se impuso en la prólogo y en la primera etapa.
También ha pasado Schareina, que se pone cuarto de forma virtual a 1:49 de Howes. Van Beveren es quinto, a 2:21. Canet no ha cruzado todavía.
Empiezan a pasar los primeros pilotos por el cuarto punto cronometrado. Skyler Howes sigue al frente, mientras que Luciano Benavides pierde bastante tiempo, lo que le complica las opciones de general.
Los coches ya están en liza en esta etapa 11. Mathieu Serradori abre pista en esta jornada con meta en Al Henakiyah tras su victoria de ayer.
Tosha Schareina pasa por el tercer punto de control clacando los tiempos de Luciano Benavides. Es quinto a 1:04 del líder que continúa siendo Ricky Brabec.
