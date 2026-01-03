Etapa 1 del Dakar 2026: recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y online

El Rally Dakar 2025 sigue adelante este domingo 4 de enero con la disputa de la etapa 1 y, desde SPORT, te contamos todos los detalles sobre el rally más duro del mundo y cómo seguirlo por televisión y online en España.

La primera etapa de la presente edición del Dakar, con inicio y final en Yanbu, constará de un recorrido total de 524 kilómetros de los cuales 305 son cronometrados y 213 de enlace. Esta etapa destapa por dureza y la presencia de múltiples pasadizos estrechos que invitan a pensar en la posibilidad que se produzca una cadena de pinchazos. Los pilotos, sin embargo, tendrán un respiro en forma de 'pit-stop' antes de la llegada de los tramos arenosos, que apuntan a acelerar la jornada.

Luciano Benavides, durante el prólogo del Dakar 2026 / Associated Press/LaPresse / LAP

¿Cuál es el perfil de la etapa 1 del Dakar 2026?

El perfil de la etapa 1 del Dakar 2026 / Dakar

¿A qué hora empieza la etapa 1 del Dakar 2026?

Salida motos: 5:50 h

Salida coches: 8:35 h

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa.

Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.