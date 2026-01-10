Esteve y Villalobos se recuperan en el vivac tras su accidente: “Ahora toca trabajar más y mejor para volver lo antes posible"

La sexta etapa del Rally Dakar 2026 entre Hail y Riad supuso un duro varapalo para la pareja formada por Isidre Esteve y Txema Villalobos, que se vieron obligados a abandonar tras impactar con una duna en el kilómetro 228 de la especial.

La dupla tuvo que ser evacuada en helicóptero mientras el coche quedaba varado a la espera de ser recuperado por la organización. Esteve fue trasladado al vivac donde se le realizó un reconocimiento médico mientras que su copiloto era derivado al hospital y llevado más tarde hasta el campamento. El parte médico determinó que Esteve presenta una pequeña fisura en el esternón, mientras que Villalobos sufre un latigazo cervical. Ambos permanecerán unos días más en Arabia ya que por recomendación médica y debido al golpe sufrido por Villalobos, el equipo no podrá volar de regreso a España de inmediato. El copiloto será sometido en las próximas horas a una nueva revisión para confirmar la fecha definitiva de retorno.

“Lo más positivo es que estamos bien y que no estamos en el hospital. En mi caso, solo tengo una pequeña fisura en el esternón. Es algo que molesta, porque con la silla me cuesta un poco más al moverme, pero podría haber sido mucho peor. Anoche ya pudimos dormir los dos en el vivac y eso es lo que cuenta. Así son las carreras”, explicó Esteve, ya durante la jornada de descanso.

Con ganas de seguir

Igual de positivo se mostró Villalobos, quien valoró que todo quedara en un golpe. “Yo tengo un latigazo cervical y el dolor de espalda típico de la compresión del golpe, pero por suerte no hay nada roto. Estamos bien”, explicó, aunque lamentó que el accidente llegara en el momento en el que habían empezado a remontar tras un inicio complicado. “Nos sabe muy mal abandonar porque, aunque el inicio no fue el ideal para nosotros, nos lo estábamos pasando muy bien y estábamos empezando a posicionarnos donde nos tocaba”, afirmó.

Superado el golpe inicial, la dupla ya piensa en en seguir trabajando, aunque esta edición del Dakar se ha terminado para ellos. “Ahora toca trabajar más y mejor para volver lo antes posible, arreglar el coche y sentarnos con el equipo para hablar de lo que viene. Es una pena tener que abandonar, pero nos quedamos con las cosas buenas y con todo lo aprendido”, asumió Esteve.