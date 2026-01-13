Eryk Goczal, el joven campeón de etapa que ejerce de especialista en el parque de atracciones familiar

El joven piloto polaco Eryk Goczal dejó su sello en el libro de historia del Rally Dakar tras llevarse junto a su copiloto y compatriota Szymon Gospodarczyk la victoria en la Etapa 9, la primera de las dos partes de la segunda maratón de esta edición. Su nombre, quizás no sea de los más conocidos para el gran público, lejos de la veteranía de los Al-Attiyah, Sainz o Loeb pero el apellido Goczal es toda una institución en Polonia.

A sus 21 años, Goczal firmó la proeza de salir desde el puesto 38 y cruzar primero la meta para ser el segundo polaco de la historia en conseguir una etapa en el Dakar después de Krzysztof Hołowczyc (2012). Antes, en 2023, se convirtió en el piloto más joven en ganar una etapa y después el rally en la categoría T4, en su año de debut. Y es que Eryck lleva el motor en la sangre y no es el único de la casa que se atreve con las dunas, las piedras y la aventura del Dakar. Con 17 años acompañaba a su padre y a su tío, que competían en SSV.

Eryk Goczal, en carrera / Aaron Wishart / EFE

En esta edición 2026 son hasta tres los miembros de la familia que participan en el rally, el propio Eryk, su padre Marek y su tío Michal, todos ellos en la categoría reina de los coches. De Hecho, con su victoria, Eryck se sitúa por por delante en la clasificación general con 7’45” de ventaja de su tío Michał, que fue segundo en la de etapa.

El imperio Goczal

Los tres compiten con un Toyota Hilux privado y bajo su propio equipo, el Energylandia Racing Team. Y es que la familia Goczal posee una de las grandes fortunas de Polonia gracias a la empresa levantada por el propio Marek, un emprendedor del pequeño pueblo de Wadowice que es una institución en el ocio polaco. Junto a su hermano Michal abrieron una discoteca en una localidad cercana a Cracovia en 1991, bajo el nombre de Holiday Disco, que pasó más tarde a ser la conocida Energy 2000. Aunque la perla de su entramada es ni más ni menos que un parque de atracciones construído en Zator: Energylandia, el patrocinador de su aventura en el Dakar.

Un enorme centro de diversión que, según recogen medios locales, "es difícil creer que un lugar construido a tal escala haya podido ser creado en Polonia". La idea, según la prensa local, surgió después de visitar Gardaland en Italia, un parque de atracciones que dejó impresionado al pequeño Eryck y que fue la semilla de Energylandia, inaugurado en 2014 con 30 atracciones, muy lejos de las 133 de las que se pueden disfrutar actualmente.

Eryk, que hasta el momento es el miembro de la familia que ha cosechado más éxitos, se ha probado en varias disciplinas, siendo en 2022 el campeón polaco de Drift, una disciplina de derrapes muy extendida en el país, y en sus ratos libres tiene tiempo aun de participar como especialista en espectáculos extremos en Energylandia.