El enorme susto de Gerard Farrés en el Dakar

Gerard Farrés perdió el lidetaro del Dakar y todas sus opciones al Toaureg en la categoría SSV (74) tras protagonizar un escalofriante accidente en la quinta etapa del rally, ayer miércoles. Hoy en pleno desarrollo de la etapa maratón de 48 horas, un vídeo publicado en las redes sociales con imágenes de la cámara on board del camión que le seguía ha permitido apreciar la gravedad del incidente, que pudo ser mucho peor.

Farrés y su copiloto Diego Ortega rodaban junsto delante del Tatra Buggyra #605 de Pascal de Baar, Giso Verschoor y Tomas Sikola cuando se encontraron con obstáculo no marcado en el roadbook y salieron literalmente volando, tal como explicaba el piloto catalán, aún con el miedo en el cuerpo, a su llegada al campamento.

"Estábamos a solo unos 20 kilómetros de la meta. Un buggy nos pasó a toda prisa, golpeó una duna y volcó justo delante nuestro. Luego el camión nos pitó y pensamos ¿qué está haciendo?. Y lo siguiente fue el salto, que no esperábamos, un punto peligroso que no estaba marcado. Pero fue culpa nuestra, no de la organización", explicaba 'Farreti'.

"Por suerte una vez pasado el susto pudimos llegar hasta el final, a todo gas para llegar a tiempo", cerró el piloto catalán, que sigue en carrera pero ya sin expectativas después de perder mucho tiempo por el accidente.