Edgar Canet, piloto del Dakar: "¿Àlex y Marc Márquez? Me encanta MotoGP, son referentes para mí"

Una escucha hablar a Edgar Canet (La Garriga, 2005) y tiene la sensación de que charla con alguien que acumula muchos años de experiencia en el Dakar. Pero, lejos de la realidad, tan solo acaba de completar su segunda participación en el rally raid más duro del mundo. Es uno de esos pilotos prodigio. De los que rompen esquemas. Y volvió a demostrarlo en la edición de 2026.

Se plantó en Arabia Saudí con el dulce recuerdo de aquel 2025, su primera participación, en la que logró convertirse en el piloto más joven de la historia en haberse embarcado en la prueba (19 años y 291 días), y en la que logró llevarse una magnifíca 8ª plaza en la clasificación general de motos y una victoria de la categoría de Rally2. Tras conseguir ese mismo título mundial en 2025, aterrizaba en Yanbu con una mochila llena de expectativas. Pero él, siempre cauto y con los pies en el suelo, tenía claro que tan solo iba a sumar experiencia para un día, dentro de no muchos años, llevarse el Touareg.

No se lo puso fácil el desierto. Y pese a haber visto condenadas sus opciones en carrera por una avería en la segunda jornada de la primera etapa maratón y terminar el 32º en la general, jamás se rindió. Y terminó despidiéndose de la edición de 2026 con tres victorias de etapa, dos segundos puestos y un tercero.

En la previa de este Dakar, muchos te consideraban uno de los favoritos, aunque remarcasen no querer poner esa presión sobre ti. ¿La sentiste igual?

Sí, sí que se puso un poco de presión extra porque la gente veía un poco mi potencial, y lo exageraban un poquito. Pero también porque la gente vio los resultados que hice en las carreras antes y entonces empezaron a apretar. Pero dentro de mi grupo, de mi círculo próximo, intentaron sacarme un poco esa presión diciendo que no era el momento de apretar, que tenía que aprender y que no tenía que ir a este Dakar con esa presión.

Se hizo un poco de ese ‘boom' y al principio ya lo acabé de reventar todo cuando la primera vez que me subí la moto gané el prólogo. Pero bueno, la verdad es que lo cogí con buenas sensaciones. Todo lo que era presión, entre comillas, lo cogí bien y me lo cogí con buena mentalidad y yo creo que eso también fue un plus.

Hablemos de esa etapa prólogo y la 1, con dos victorias consecutivas. También pudiste curtirte un poco en lo que es abrir pista en la 2. ¿Qué sensaciones te dejó?

Pues fue una completa locura. El prólogo sí que es una cosa que se me da muy bien, porque vengo del motocross, una especialidad que era más explosiva, y el prólogo es la etapa más corta del Dakar, son 20 kilómetros. El año pasado ya hice tercero, entonces sabíamos que iba a salir bien. Iba con el objetivo de intentar ganar ese prólogo y lo logré.

Desde el principio ganar el prólogo ya fue una locura, y salir a la etapa 1 y poder llevarme la victoria también fue una completa locura. Eso significaba que la etapa dos tenía que abrir pista, que es como el punto clave de este deporte, porque significa que estás saliendo delante de todo, que es cuando normalmente pierdes tiempo y es donde tienes que poner todos tus dotes de navegación porque eres el primero que está pasando por ahí. Pude demostrar que los entrenos están yendo muy bien, haciendo segundo en esa segunda etapa saliendo delante de todo y fue donde reafirme que estaría luchando por ese título hasta el final.

Y luego se complicaron las cosas en la primera etapa maratón de la edición. Perdiste en ella tus opciones. ¿Cómo recuerdas aquello?

La primera parte de la maratón fue bastante bien, hice séptimo pero apenas a tres minutos del líder. Aún estaba por la lucha del top 3 y se torció en el segundo día. Para quien no lo sepa, la maratón es la etapa donde nos quedamos sin asistencia del equipo, dormimos en tienda de campaña, no tenemos recambios… básicamente volvemos a los Dakar de antes, donde tenemos que hacernos nosotros todo por nosotros mismos y la organización nos da como un 'kit' base de supervivencia.

Cuando llegué ahí, tenía varios cortes en el neumático después de tantos kilómetros por piedra, y eso significaba que el día siguiente estaría perjudicado y no sabía si llegaría al final. ¿Qué pasó? pues que el día siguiente el neumático no aguantó y al kilómetro 200 se rompió y tuve que hacer 200 kilómetros para llegar al final como pude. Hice 100 kilómetros con la llanta, intenté salvar el mousse como era posible, pero no hubo manera y tuve que penalizar seis horas, que eso es lo que me dejó fuera de la competición con los pilotos adelante para poder continuar en carrera.

Y aun así te repusiste, terminaste y pudiste sumar experiencia…

Sí, eso era lo principal. Básicamente yo comencé el Dakar sin un objetivo de una posición, el objetivo era aprender al máximo y ese día cuando pasó lo del neumático dije: ‘vale, me he quedado sin la ilusión de pelear con los pilotos adelante, pero vamos a hacer lo posible para terminar la etapa y poder seguir los siguientes días’. Al estar en la categoría RallyGP, tienes que terminar cada día para poder seguir los días siguientes en la carrera, entonces penalicé mucho tiempo, perdí como cuatro horas más seis horas de penalización, pero pude llegar al final y pude continuar los días siguientes para coger experiencia, que era lo principal.

Al final se cerró el círculo con una victoria en la etapa final que pudiste celebrar con Luciano Benavides, tu compañero de equipo y amigo, que fue el campeón de esta edición cuando todo parecía sentenciado por Ricky Brabec. ¿Qué sentiste?

Fue euforia a su máximo esplendor, al 100%. Fue un conjunto de cosas muy muy locas. Luciano estuvo luchando hasta el último día, y en el último kilómetro Ricky Brabec, que iba por delante de él en la general, se perdió en el último waypoint, y perdió tres minutos que era lo que se distanciaba con Luciano. Finalmente, Benavides pudo ganar la general del Dakar.

Para mí, era una de mis motivaciones para seguir durante esa segunda semana; quería sobre todo ayudar a mi compañero a intentar ganar ese rally Dakar y también intentar ganar una etapa de esa segunda semana. Sí que hice un segundo y un tercero durante la semana, pero no había ganado. Celebrar la victoria con mi compañero Luciano, que aparte de compañero de equipo era mi compañero de motorhome, de autocaravana, amigo, casi hermano, o sea para mí la viví y la celebré como si fuera casi mía esa victoria. Estoy muy contento por él, por el equipo y por todo. El Dakar empezó en Yanbu ganando y terminó en Yanbu ganando, así que contento.

¿Cumplirás la promesa que hiciste de marcharte a celebrar a Argentina con él?

Sí, sí, cumplo, cumplo [ríe]. Sí que a Luciano le había dicho que me iba directo, pero eso no lo he podido cumplir. Eso sí, el lunes ya tengo los vuelos y me voy para Argentina. Está confirmado.

¿Qué significa para ti tener a dos compañeros tan fuertes como el propio Luciano y Daniel Sanders?

Pues Daniel es casi la perfección en el rally. Es un piloto muy rápido, con mucha experiencia, muy consolidado, y lleva el número 1 porque es el mejor y porque lo demuestra cada día que se sube la moto. Lo demostró hasta el final del Dakar, se rompió la clavícula y el esternón y hizo tres etapas así para poder terminarlo. Si no hubiera pasado eso, pues estaría luchando también por la victoria como Luciano y Ricky hasta el último día. Luciano pues me ha demostrado que, después de nueve Dakars, peleándolo, siguiendo su sueño, lo ha cumplido. De aquí en adelante tiene esa motivación de intentar revalidar el título y seguir luchándolo.

En algunos vídeos de celebración filmados por compañeros de prensa, me llamó la atención oírte comparar tu caída en la última etapa con el estilo de caídas que suele protagonizar Marc Márquez. ¿Es el campeón de MotoGP un modelo a seguir para ti?

Bueno, primero todo, me gusta mucho MotoGP. Lo sigo muchísimo, y para todo el que lo siga, sabe que Marc Márquez cuando se cae nunca deja la moto, nunca se separa de ella. Hay un vídeo de la caída que me caigo y no dejo el manillar, porque no quiero que se me vaya, porque así rascas todos los segundos que puedas, y al final, mientras menos tiempo estás en el suelo, más rápido vas a llegar a la meta.

En la última etapa gané solo por 6 segundos, que si me llego a caer y tardo un poco más a levantarme o me limpio un poco antes, pues básicamente se me hubiera escapado esa etapa. Ahí fue cuando vi el vídeo y dije: ‘se parece un poco a la caída de Márquez’. Obviamente, Marc y Àlex [Márquez] son referentes para mí, y la verdad es que me hizo bastante gracia el comentario.

Nani Roma ha sido un mentor para ti durante tu trayectoria. ¿Cómo ves su regreso al podio?

Estoy muy contento por él, la verdad, es que lo ha buscado muchísimo este podio, se le ha escapado la victoria. Nasser [Al-Attiyah] ha hecho un trabajo impecable, Nani también, y han estado luchando la victoria hasta el último día. Es el primer Ford, estoy muy orgulloso de él. Cada día iba a la autocaravana, hablábamos sobre cómo había ido el día, comentábamos juntos, y verlo pues cada día haciendo lo que le gusta y ser competitivo pues la verdad es que me alegra mucho.

¿Qué te ha enseñado el Dakar que no te haya enseñado otra carrera?

Es que el Dakar es completamente diferente a cualquier otra carrera, el Dakar es el Dakar, es mucho más que una carrera y te demuestra básicamente todo lo que es el sacrificio, lo que es una carrera de aventura hasta el último momento.

Y ahora, con esta cita ya tachada del calendario y con el resto de 2026 por delante, eres el vigente campeón del mundo de Rally2. ¿Cuál es el siguiente reto de Edgar Canet?

El siguiente reto es seguir aprendiendo, disfrutando de lo que estoy haciendo, y si puedo llevarme un título de RallyGP sería completar un sueño obviamente. Ya sea un Dakar, como un mundial… obviamente, se busca mucho más este Dakar, que es lo que más se ansía en este mundo del rally raid. Quiero lucharlo hasta el final y si se logra, pues disfrutarlo, que es muy difícil estar donde estoy.