Edgar Canet: "Mi objetivo es ganar el Dakar"

Edgar Canet (La Garriga, 2005) ya no es una promesa del mundo del rally, es una realidad. El piloto catalán, con apenas 19 años, ha maravillado al mundo entero ganando el Rally 2 en su temporada de debut en el Dakar demostrando que, pese a su temprana edad, es un auténtico prodigio del motor que apunta directo a la historia.

El destino quiso que el piloto de La Garriga cruzase la línea de meta en Shubaytah el pasado 17 de enero, justamente cuatro años después de su terrible accidente en motorcross que casi le impide volver a subirse a una moto el resto de su vida. Después de batallar durante dos semanas por el desierto de Arabia Saudí sin perder su sonrisa, Edgar Canet es recibido en SPORT para valorar su paso por la carrera más dura del mundo.

¿Qué es lo primero que pensaste cuando cruzaste la meta en Shubaytah?

Se me vino a la cabeza que esas dos semanas de carrera habían venido la pena. Hacía días que pensaba en llegar a la línea de meta y conseguirlo fue increíble. Muy contento de haberlo hecho.

Tu vida ha cambiado mucho desde aquel 17 de enero de hace cuatro años, cuando sufriste un fuerte accidente, hasta el 17 de enero de este 2025. ¿Te hubieses imaginado todo lo que ha pasado estos años?

Bueno, en ese momento la verdad es que fue muy duro, tuve un accidente haciendo motocross y me rompí cinco vértebras. Tuve que pasar por tres operaciones y en el momento del accidente no sabía si podría volver a subirme una moto, si podía recuperarme al 100%... por suerte estoy completamente recuperado y ya no tengo ninguna molestia, así que muy contento por esto.

Si el Edgar de ahora pudiera tener una conversación con el Edgar de ese entonces, estaría muy contento de saber que todos los sacrificios han valido la pena

Si el Edgar de ahora pudiera tener una conversación con el Edgar de ese entonces estaría muy contento de saber que todos esos días de entreno, trabajo y sacrificios han valido la pena. Ha sido un cambio muy largo, han sido cuatro años que durante los dos primeros años después de esa lesión había algún punto donde me dolía o tuve que pasar por una infiltración, muchos fisios... pero ahora hoy en día yo creo que ya estoy recuperado al 100%, no tengo molestias y muy contento.

¿Qué piensas cuando ves el touareg que traes hoy aquí?

Lo primero que pienso es en agradecerle a mis padres todo el trabajo que han hecho. Poder haber terminado el Dakar y hacer un buen resultado me motiva muchísimo, saber que puedo estar luchando con los pilotos de adelante y sentirme uno más de ellos me da esta motivación. Estoy seguro de que me dará ese plus de poder entrenar durante todo el año al máximo porque sé que puedo estar ahí.

¿Cuál ha sido el momento más complicado en estas dos semanas?

Durante la etapa 6, después del día de descanso, que tuve una caída al kilómetro 40; cuando me caí tuve un fuerte golpe y no sabía si podía continuar. Me subí a la moto y estuve durante 20 kilómetros probando, abriendo las manos a ver si no me había roto nada porque fue un duro golpe. Hacía mucho frío por la mañana y en ese momento no sabía si tenía algo más que solo el golpe, pero cuando fueron pasando los kilómetros y vi que podía acabar la etapa, supe que había quedado todo en un susto.

Cuando me caí dije, ¿cómo puede ser que en un momento a otro pase esto?

En lo primero que piensas es que todo el trabajo de estos últimos meses se ha echado a perder...

Sí, sí. Cuando me caí dije, ¿cómo puede ser que en de un momento a otro pase esto? Porque fue una situación que era encima de piedras, yo estaba rodando cómodo, sin apretar y verme en el suelo en ese momento dije, no puede ser. Ahora que no estaba haciendo ninguna locura, en un momento cambia todo tan rápido... pero bueno, por suerte ha quedado solo en un susto.

¿Y el momento más feliz?

Cuando terminé. También creo que cuando llegué al vivac después del prólogo, ver que había hecho tercero, que me lo había pasado muy bien y que había ido todo tan bien... también me gustó mucho.

¿Cuándo tuviste claro que podías continuar finalmente?

Cuando pasé 20 kilómetros y vi que aún seguía yendo en moto, concentrado en la navegación y que no me dolía nada muchísimo, ahí pude volver a concentrarme y coger ritmo. Tuve suerte también de que me pasó un piloto que venía por detrás, me pude enganchar a él y vi que podía volver a tener ritmo, así que ahí dije, otra vez estamos en la guerra.

¿Qué te decían en el vivac al ver que siendo tan joven conseguías tan buenos resultados?

El equipo KTM está muy contento, están también un poco sorprendidos del resultado que he hecho, sabían que podía hacerlo bien, pero les he sorprendido, así que están muy contentos conmigo. También estoy muy satisfecho del trabajo que ellos han hecho, de la moto que tenemos y de cómo ha trabajado todo el equipo. En cuanto a los pilotos, por ejemplo, Kevin, Luciano y Sanders, que son mis compañeros de equipo, siempre me han estado dando consejos. Cuando se venía una etapa complicada siempre me relajaban un poco, me decían, tómatelo con calma... me han ayudado mucho.

Creo que el Dakar es una carrera que te enseña muchísimas cosas

¿Qué aprendizaje has extraído de estas dos semanas de competición en el rally más duro del mundo?

He aprendido muchísimo. Desde el ritmo que se tiene en la carrera, que los errores de navegación se pagan muy caros y que la carrera no termina hasta que no llegas al campamento, porque en el enlace mismo puedes tener un accidente o te puedes perder y ahí puedes echar por tierra la carrera. He aprendido muchísimas cosas desde la parte más profesional a la parte de ir en moto, de la vida... Yo creo que es una carrera que te enseña muchísimas cosas.

¿Que han supuesto Jordi Viladoms y Nani Roma para ti en esta experiencia?

Quiero dar las gracias tanto a Nani como a Jordi. A Nani porque desde que tengo 11 años me ha estado ayudando a través de material y en muchos consejos junto a Kiny Gardner. Cuando le dije que iba a pasarme al rally-raid al principio no le hizo mucha gracia, pero cuando vio que ya estaba dentro, que estaba entrenando, que me lo estaba pasando bien y que era lo que realmente quería hacer, empezó a ayudarme.

En cuanto a Jordi Viladoms, que es el director del equipo de KTM, una vez que vio que estaba haciendo buenos resultados me invitó a ir a hacer algún test con ellos, a ver cómo funcionaba un equipo de fábrica. Ha sido quien me ha enseñado lo que es la navegación, cómo navegar en carrera y me ha hecho de todo, de psicólogo, compañero... Yo creo que a él le tengo que dar muchas gracias por todo lo que ha hecho durante este Dakar, porque me ha ayudado muchísimo. En todos los momentos complicados de este Dakar me ha sabido relajar, me ha quitado la presión muchísimas veces, la verdad es que lo escucho mucho. Es una persona que tengo muy presente.

Llegas a casa y tienes un recibimiento a la altura de lo que has conseguido. ¿Cómo siente ser un héroe de tu ciudad?

No me lo esperaba, la verdad. Sí que cuando llegué al aeropuerto y vi a todos mis amigos, a mis familiares... ya me sorprendió mucho, me lo pasé muy bien. Pero cuando llegué a mi pueblo, a La Garriga, y vi que me habían hecho todo un recibimiento, pues me gustó mucho ver todas las caras conocidas, a gente que hacía días que no veía.

Empezaste en el mundo del motocross desde pequeño pero decidiste dar el paso a los rally-raids. ¿Cómo fue esa transición?

Llevo toda la vida corriendo motocross hasta el 2023, cuando decidí hacer el paso hacia el rally-raid. Antes había corrido el Campeonato de España de motocross, Campeonato de Europa y el Mundial Junior. Fue a finales de ese mismo año cuando pude sacarme el carnet de conducir tras hacer los 18 años. Quise probar una carrera de rally-raid para ver cómo era, a ver si me gustaba, porque siempre había seguido en la tele el Dakar, pero nunca había probado. Y fui a correr una carrera en Marruecos, el 1000 Dunas, y cuando volví de correr la carrera dije que quería dedicar mi carrera deportiva a esto, que era lo que me gustaba.

Lo tenías claro desde el primer momento...

Sí, sí, lo tenía claro.

Has crecido entre ruedas, ¿cómo de importante ha sido tu familia en este sueño que llevas cumpliendo desde que empezaste a ser profesional?

Gracias a ellos estoy donde estoy. Si no tuviera mi abuelo, que tiene un taller de motos y siempre me ha ayudado, también a mi padre, que lo hacía como hobby, pero una vez que yo empecé a competir también puso el 100%. Sin ellos no habría llegado hasta aquí. Estoy muy contento.

Mi objetivo a largo plazo es ganar el Dakar

Un objetivo que tengas a corto plazo.

Continuar disfrutando como estoy haciendo, continuar aprendiendo. En este Dakar me quedé un poco con la espinita de quedar segundo en una etapa, de quedar ahí cerca de ganar, así que intentaré trabajar para el año que viene ganar en alguna etapa.

¿Y a largo plazo?

Ganar el Rally Dakar.