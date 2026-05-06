Ebro Audax y Laia Sanz confirman su participación en el Dakar 2027

El equipo EBRO Audax Motorsport mantiene su planificación con el horizonte puesto en la 49ª edición del Rally Dakar, que se disputará por octava vez consecutiva en Arabia Saudí. La prueba arrancará el primer día de 2027 y finalizará el 15 de enero.

El equipo español, que logró un destacado Top 20 en su debut en el pasado Dakar, con Laia Sanz y su copiloto Maurizio Gerini, continúa con su programa de desarrollo técnico y deportivo. La confirmación del emplazamiento permite mantener los esfuerzos en la evolución del EBRO s800 XRR T1+ en un escenario ya conocido.

Con un total de 8.390 kilómetros –5.320 de ellos cronometrados, la cifra más alta desde que el rally se disputa en Arabia Saudí–, el Dakar 2027 presenta un recorrido exigente y variado. La prueba partirá y concluirá en King Abdullah Economic City, con 14 etapas (13 más la prólogo) y una jornada de descanso prevista para el sábado 9 de enero. El trazado, diseñado con especiales inéditas y una dificultad creciente para mantener la incertidumbre hasta el final, contará con una “maratón-refugio” el 7 de enero y una maratón el día 13, ambas sin asistencia mecánica. La especial más larga será la décima, con 515 kilómetros cronometrados, mientras que la 12ª etapa será la más extensa de la edición con un total de 905 kilómetros.

Laia Sanz, piloto de EBRO Audax Motorsport: “Afrontamos una nueva edición en Arabia Saudí con la total confianza de que, si se ha apostado por esta ubicación, es porque tanto la organización como el propio país pueden asegurar las condiciones de seguridad necesarias para todos. Nos espera un rally con algo menos de piedra y algo más de arena que el año pasado, lo que siempre hace que la carrera sea interesante e imprevisible. Será, sin duda, un Dakar muy duro, con jornadas larguísimas y muchas etapas por encima de los 400 kilómetros. Por nuestra parte, tenemos muchas ganas de seguir trabajando en el EBRO s800 XRR con el objetivo de llegar a la salida del próximo Dakar con los deberes bien hechos y mejor preparados que nunca”.

Vicenç Aguilera, team principal de EBRO Audax Motorsport: "La confirmación de Arabia Saudí nos permite seguir consolidando un proyecto que aspira a crecer dentro del Mundial. Estamos a principios de mayo y, aunque somos conscientes de la complejidad del contexto actual en la región, quedan ocho meses para el inicio de la prueba en enero de 2027. Este margen de tiempo es fundamental para que la situación se normalice. Desde el punto de vista técnico, el desierto saudí es el mejor escenario para seguir evolucionando el EBRO s800 XRR. Nuestra confianza en la capacidad organizativa de ASO es total, y seguiremos trabajando con la vista puesta en realizar una gran competición bajo los máximos estándares de seguridad”.