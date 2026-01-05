Duro revés para Carlos Sainz en el Dakar: "Esto me cambia la dinámica"

Carlos Sainz no guardará con especial recuerdo en su memoria la Etapa 2 de este Rally Dakar 2026. A pesar de un inicio esperanzador donde el madrileño admitió estar satisfecho con su desempeño, el piloto de Ford pinchó hasta en dos ocasiones este martes tras una especial realmente duro donde la presencia de las piedras lastró en exceso al 'Matador'.

El contratiempo en la segunda etapa aleja a Carlos a más de cinco minutos con Al-Attiyah, líder de la general con 6,35 minutos de diferencia respecto a Sainz. El qatarí se posiciona como el rival a batir, pero el madrileño no pierde la esperanza; la lógica dice que se trata de un tiempo salvable con creces, pero no esconde que sus planes han cambiado completamente tras los pinchazos de este lunes.

"Tenemos que seguir igual, queda mucha carrera", confesó Carlos a los medios españoles desplazados a Arabia. "Pero cambia la dinámica". Normalmente, en la tercera etapa sales atrás, lo normal es que quedes delante. Entonces, al día siguiente, que ya es primera parte de la maratón, te toca salir delante, que no será bueno. Pero, bueno, al día siguiente recuperarás. Pero luego el tercer día antes de Riad, que es una etapa bastante complicada, ese día tampoco interesa salir muy adelante", reconoce con frustración.

Carlos Sainz y Lucas Cruz, en acción con el Raptor / ASO

"Esto te cambia de pie, pero es lo que hay", admite resignado. "Hay que mirar para adelante, quedan muchos días. Estamos empezando la carrera". Sobre su plan a seguir, quizás basado en no tirar tan fuerte para evitar contratiempos, Sainz confiesa no tenerlo claro: "No lo sé, hay que consultarlo con la almohada. Pero claro, si aflojas empiezas a alejarte un poco del líder", explica el piloto de Ford.

A pesar del inesperado contratiempo de este martes, Carlos no pierde la esperanza: "Nos toca intentar recuperar, si podemos", anuncia. "En las etapas maratón, donde no hay motos, pero vemos día a día lo que va pasando. Porque esto nos descabalga de la posición, etapa y salida que queríamos. Sabíamos que habría muchísimas piedras y así ha sido. Al final, dos pinchazos y un pequeño error también. Hemos perdido más de lo que pensábamos, pero es lo que hay. Toca ir viendo un poco día a día a ver qué nos va pasando, porque esto nos descabalga un poco de la posición de etapa de salida que queríamos". Un nuevo reto en una carrera plagada de estos que pondrá nuevamente a prueba a Carlos Sainz, ganador de 4 Rally Dakar.