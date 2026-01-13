El duro aprendizaje de Edgar Canet

Edgar Canet sigue en el Dakar para acumular experiencia, aunque a veces sea a base de golpes. “Si algún día quiero luchar por la victoria, debo continuar para aprender de esta carrera”, explicó el joven piloto de La Garriga, que a sus 20 años se estrena el la categoría reina de las motos, RallyGP, tras conquistar el título de Rally2 en 2025. Se quedó sin opciones al Touareg por una avería en la primera semana, pero no quiso subir al helicóptero porque eso habría significado decir adiós.

Este martes, en la primera parte de la segunda etapa maratón, Canet ha vuelto a verlas de ‘todos los colores’. Comenzaba a la perfección los 418 kilómetros de la especial, marcando los mejores tiempos en cada parcial, antes del refueling, cuando todo se ha torcido y el joven piloto del equipo oficial KTM ha perdido seis minutos para solventar un nuevo problema mecánico en su moto.

Tras reemprender la marcha, el duro impacto contra una piedra ha dejado muy tocada la llanta de su rueda delantera, por lo que, a partir de ese momento, se ha visto obligado a aflojar el ritmo para cruzar la línea de meta en vigésimo octava posición, muy lejos de los tiempos de cabeza, a 3’38 del vencedor Tosha Schareina.

Ya en el campamento refugio, donde toca pasar otra noche sin asistencia mecánica y con un kit de supervivencia minimalista, Edgar narraba su enésima odisea: “He ido muy bien en los primeros kilómetros de la etapa hasta que he tenido un problema mecánico antes de llegar a la zona de repostaje. Además, cuando iba a pasar a dos rivales, me he salido un poco de la pista y he impactado contra una piedra fuertemente”, resumía.

“He hecho unos 150 kilómetros y entonces me he dado cuenta de que la llanta delantera iba muy tocada, así que he tenido que bajar la marcha porque es de nuevo etapa maratón. Lo importante es que hemos llegado a meta y ahora toca pensar en mañana para regresar al campamento con el resto del equipo”, ha zanjado Canet.