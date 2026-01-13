En directo, la novena etapa del Dakar 2026: Siga a Carlos Sainz, Nani Roma y Tosha Schareina, en vivo

Lategan se hunde

Henk Lategan, que al inicio de esta novena especial tercero en la clasificación general, es el primero de los favoritos que se hunde en la primera parte de la maratón. El sudafricano se ha quedado parado un cuarto de hora antes del quinto waypoint y tras solucionar sus problemas sigue adelante, pero ya está a más 25 minutos en el cómputo global