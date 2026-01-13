Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo, la novena etapa del Dakar 2026: Siga a Carlos Sainz, Nani Roma y Tosha Schareina, en vivo

Les contamos lo que suceda en la novena especial del Dakar, la primera parte de la maratón que puede marcar las diferencias decisivas en coches y motos

Nani Roma, en acción

Nani Roma, en acción / ASO

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Este martes se disputa la primera parte de la etapa maratón, la segunda de estas características, sin asistencias y con noche en campamento, de la presente edición del Dakar. Con 418 km de especial cronometrada, las motos arrancan a las 5:40 y los coches, a partir de las 6:10. Les contamos lo que suceda, al detalle

