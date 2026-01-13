Directo
Dakar 2026
En directo, la novena etapa del Dakar 2026: Siga a Carlos Sainz, Nani Roma y Tosha Schareina, en vivo
Les contamos lo que suceda en la novena especial del Dakar, la primera parte de la maratón que puede marcar las diferencias decisivas en coches y motos
Este martes se disputa la primera parte de la etapa maratón, la segunda de estas características, sin asistencias y con noche en campamento, de la presente edición del Dakar. Con 418 km de especial cronometrada, las motos arrancan a las 5:40 y los coches, a partir de las 6:10. Les contamos lo que suceda, al detalle
Schareina, sólido
Las motos pasan por el kilómetro 245 y Tosha Schareina continúa con una renta de 3:18 sobre Ricky Brabec y 9:36 con Luciano Benavides. El valenciano ha ampliado un minuto su colchón con Daniel Sanders, que marcha a casi seis minutos, pero tiene más de 3 de bonus
La avería de Lategan
Según informa la organización, Lategan tuvo que pararse para arreglar un problema con la dirección asistida de su Toyota Hilux, por lo que perdió mucho tiempo y buena parte de sus opciones al podio de este Dakar
Guthrie, con problemas
El estadounidense de Ford se ha visto lastrado por una fuga de aceite. Otro Ford, el de Nani Roma, también está en apuros y pierde 8 minutos con el líder de la etapa Sébastien Loeb
Sainz escala al podio virtual
Tras el desastre de Henk Lategan y los problemas de Nani Roma y Mattias Ekström en la especial, Carlos Sainz asciende a la tercera posición provisional de la general. El madrileño se sitúa a casi diez minutos del líder Nasser Al-Attiyah y a más de siete de Ekström
Lategan se hunde
Henk Lategan, que al inicio de esta novena especial tercero en la clasificación general, es el primero de los favoritos que se hunde en la primera parte de la maratón. El sudafricano se ha quedado parado un cuarto de hora antes del quinto waypoint y tras solucionar sus problemas sigue adelante, pero ya está a más 25 minutos en el cómputo global
Loeb, a por la etapa
Loeb acelera y llega al punto del km 222 de los coches endosando 3:06 a Sainz; 4:21 a su compañer Al-Attiyah y más de seis minutos a Ekstrom
La organización bromea con el video de Cristina Gutiérrez
En coches, Loeb firma un mal tramo , de apenas 32 km, y cede ante De Mevius y Guthrie, En el quinto punto de control de la especial, km. 186, Carlos Sainz que ya cede más de un minuto con Mattias Ekström, que a su vez le saca 1:45 a Nasser Al-Attiyah
Tosha sigue 'volando'
Los pilotos de motos alcanzan el kilómetro 196, el quinto waypoint de la especial, y Tosha Schareina aumenta su ventaja con Ricky Brabec (a 3:16), Daniel Sanders (a 4:29) y Luciano Benavides (a 9:26). Los bonus son de menos de un minuto para todos salvo el australiano, que suma 2:40. Tosha lidera la etapa ya por delante de Canet, que cede 1:13
Lategan abre pista
Lategan vuelve a abrir. Ha vuelto adelantar a su compatriota Variawa, que no lleva bien lo de marcar el terreno
