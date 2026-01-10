El día que el Dakar pudo costarle la vida a Isidre Esteve: “¿Mañana? Mañana estás muerto”

No es una casualidad. El Dakar es conocido como el rally raid más duro del mundo por algo. En un abrir y cerrar de ojos, la incerteza y crudeza del desierto puede cobrarse sus propias deudas. Aunque tú ni siquiera le debas algo. Rondaba la edición de 2006 cuando, en la novena etapa, Isidre Esteve sufrió un accidente que pudo haberle costado la vida. Pero quien conoce bien al piloto catalán sabe bien que aquello no hizo más que curtirlo.

Era un buen curso para el de Oliana (Lleida). A lomos de su KTM, se encontraba segundo en la clasificación, a poco más de seis minutos de su rival, Marc Coma. Cada vez se sentía más cómodo, con opciones de asaltar el liderato si todo seguía según lo previsto. El objetivo no era otro que poder llevar su moto hasta el final de la etapa, que aquella jornada terminaba en Kiffa, una ciudad de alrededor de 33.000 habitantes situada en el Sur de Mauritania.

Isidre, como el resto de sus compañeros, tenía que completar 874 kilómetros desde la capital, Nuakchot. Pero jamás llegó al final de la etapa más larga de aquella edición. "Yo corría con el Gauloises-KTM y estábamos para ganar, todo el equipo estaba preparado para ganar, y yo debía estar ahí para intentar ese objetivo", recordaba el piloto catalán en una charla con SPORT.

El traicionero polvo de Mauritania

El terreno pedregoso acabó convirtiéndose en una auténtica trampa, así como el polvo que se levantaba del suelo. Y las decisiones de la organización no favorecieron tampoco. "Aquel día, no sé por qué, ASO [Amaury Sport Organisation] decidió dar el orden inverso, es decir, el primero salía último y salíamos dirección al este, cara al sol. No se veía nada en la pista con el polvo", recuerda el catalán. Una visibilidad complicada que terminó provocando una caída a Esteve.

"Tuve una caída, no sé dónde fui ni dónde fue", explica. Sin daños aparentemente visibles, se levantó y se dispuso a continuar batallando por la victoria. Pero su mochilero se dio cuenta entonces de que rodaba más lento de lo habitual. Y no solo él. También la organización vio que algo no iba bien. "Yo estaba bien, la moto no tenía nada. Pero algo pasaba. Me paró el helicóptero porque iba despacio, pero yo no me acuerdo de nada", recuerda.

Me dijeron: 'no sabemos qué tienes, pero algo no está bien. Debes abandonar' Isidre Esteve — Piloto de rally raid para el Repsol Toyota Rally

Trató de levantarse tras caer al suelo. Pero el cuerpo no respondía y volvió a caer una segunda vez. Los médicos quisieron examinarlo, pero él era consciente de que si lo hacían, podía terminarse su aventura y, como consecuencia, sus opciones a la victoria. "Me dijeron: 'no sabemos qué tienes, pero algo no está bien. Debes abandonar'", recuerda sobre aquel momento el piloto catalán. "'¿Cómo? Estoy aquí para ganar'", contestó a los servicios médicos.

Una hemorragia interna letal

Fue entonces cuando lo evacuaron al hospital más cercano y, tras hacer un escáner de su cuerpo, pudieron comprobar que tenía el bazo roto tras su caída. Aturdido y con la cabeza en casa, con los suyos, Isidre planteó la posibilidad de volver a Barcelona al día siguiente para someterse a la operación que le planteaban: "¿Mañana? No, mañana estás muerto, hay que operarte ahora, hay una hemorragia interna", le contestaron. "Cuando me desperté estaba subiendo en una avioneta medicalizada", terminaba recordando el catalán, que asegura que en esos momentos "no hay tiempo ni para pensar" lo que le pasa a uno.

Si algo está claro es que no hay obstáculo demasiado grande para el catalán. Al año siguiente, en 2007, sufrió una grave lesión en las vértebras T7 y T8 mientras disputaba en Almería una prueba puntuable para el Campeonato de España Todo Terreno. Tuvo que aprender a ver la vida desde una silla de ruedas, pero eso no impidió que volviese a competir hasta día de hoy en coche. Y todo apunta que le queda cuerda para rato.