El Dakar no entiende de fiestas navideñas: "Nuestro calendario marca nuestra vida"

Se acercan las fiestas. La Navidad. 'El momento más mágico del año', suele decirse. Y mientras muchos piensan en los regalos y los turrones, unos pocos acaban de ultimar su viaje rumbo al desierto saudí, donde el próximo 3 de enero arrancará la 48ª edición del Dakar. Pilotos, equipos, miembros de la organización y periodistas, pondrán rumbo a Yanbu (donde empieza y termina la prueba) y dejarán atrás a sus familias, como cada año, en fechas especialmente señaladas.

Para la inmensa mayoría no es la primera vez. Laia Sanz, toda una veterana en el rally raid más duro del mudo, se enfrenta a su 16º curso celebrando estas fechas lejos de su familia. En esta ocasión, se embarca en el Dakar con el objetivo de mejorar el mal sabor de boca que dejó en ella la pasada edición, cuando tuvo que despedirse de la competición en la segunda etapa, después de que la FIA apreciase una deformación en el arco de seguridad de su coche tras sufrir un vuelco.

Eso le permitió, por primera vez en muchos años, pasar el Día de Reyes junto a su familia. "El año pasado, que por primera vez no acabé el Dakar y me fui a a las primeras de cambio, pude pasar en casa el día de Reyes... y ya te lo regalo", comentaba a SPORT la piloto catalana, 14 veces Campeona del Mundo de trial y seis veces de enduro. "Eran mis los primeros Reyes en casa en muchos años y espero que no se repita la experiencia en muuuuucho tiempo", aseguraba, dejando ver su carácter competitivo.

El año pasado fueron los primeros Reyes en años y espero que no se repita la experiencia en mucho tiempo Laia Sanz — Piloto del Dakar para EBRO

La piloto de Corbera de Llobregat (Barcelona) recuerda como en ediciones anteriores, el cambio de año le pillaba en el avión, algo que impedía grandes celebraciones. Pero la parte positiva, es que sí pasa en casa la Navidad y San Esteban. "Por suerte puedo disfrutar de la Navidad en casa, además haces carga de canelones y turrones y viajas tranquila, con la sensación de haber pasado tiempo con la familia. Después de unos meses de mucho entrenamiento y preparación, te relajas un poco los días de fiestas", explica.

Para muchos pilotos no supone ningún esfuerzo. Es parte de su trabajo. Pero, ¿pesa estar lejos de la familia en momentos así? Isidre Esteve, piloto del Repsol Toyota Rally Team, lo tiene claro. "No, no pesa", explicaba. "En un deporte profesional como este, nuestro calendario del día a día no tiene nada que ver con el calendario normal de cualquier persona que tiene un trabajo normal y una vida familiar normal", decía. "Nuestro calendario marca nuestra vida, a partir de ahí organizamos todo lo demás. Da igual que sea Navidad", terminaba diciendo el catalán en una charla con SPORT.

Intentaremos descansar, los días de carrera son intensos, pasa el tiempo muy rápido y la fatiga luego se nota Lucas Cruz — Copiloto de Carlos Sainz para Ford

Para Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz ininterrumpidamente desde 2015, las fiestas sirven para descansar antes de la cita. "Intentamos adelantar todo lo posible los preparativos y tener los últimos días para estar con la familia, disfrutarlos y sobre todo poder descansar porque los días de carrera son intensos, pasa el tiempo muy rápido y la fatiga luego se nota", nos explicaba.

Xavier Foj y José Luis Criado, la veteranía personificada

Otro auténtico veterano en la materia es Xavier Foj, quien después de 35 ediciones, este año no viajará hasta Arabia Saudí. "Las navidades serán como siempre este año. Siempre he pasado el día de Navidad en casa, excepto en el 1992, que las pasé en carrera, porque nos íbamos una semana antes", recuerda de aquella edición, que empezó en Ruan (Francia) y terminó en Ciuda del Cabo (Sudáfrica), adentrándose por distintos países del continente africano.

Por primera vez en mucho tiempo, este año será distinto. "El fin de año será un fin de año con la familia, y los Reyes, seguro que con familia también, a ver si me traen en lugar de carbón o alguna otra cosa", bromeba el piloto de Molins de Rei, que acumula 9 podios y 2 victorias en T2.

Yo le decía a mi hijo: 'Voy a Oriente, a buscar a los Reyes, les veo y les encargo vuestros regalos' José Luis Criado — Copiloto del KH-7 ECOVERGY Team

Diferente es para José Luis Criado, el más veterano este curso, que volverá a Arabia Saudí con 35 ediciones a sus espaldas. Recuerda como, en el pasado, tuvo que sacrificar disfrutar de la ilusión de su hijo para poner rumbo al Dakar. "Cuando mi hijo era pequeño, se quejaba de que no pudiera pasar el día de Reyes con él en casa", recordaba el jiennense. "Yo le decía: 'Voy a Oriente, a buscar a los Reyes, les veo y les encargo vuestros regalos'", explicaba.

Por que de esto también va el Dakar. De entrenamientos duros, de muchas horas en la soledad del desierto y de sacrificar tiempo con los que de verdad importan. Pero es el precio a pagar para disfrutar de uno de los mayores desafíos que existen.