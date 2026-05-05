El Dakar 2027 seguirá en Arabia... con o sin guerra

La 49ª edición del Rally Dakar se disputará en Arabia Saudí, del 1 al 15 de enero de 2027. David Castera, director de la prueba, ha anunciado este martes el recorrido de la carrera en el en el Instituto del Mundo Árabe de París, acompañado por varios de pilotos destacados, confirmando que se mantiene en el escenario en el que se han celebrado las últimas siete ediciones, a pesar del actual contexto de guerra en la zona de Oriente Medio.

ASO, la empresa organizadora del Dakar, se desmarca así de otras disciplinas del motor, que a raíz del conflicto bélico de Irán, Israel y Estados Unidos, ha provocado la suspensión de los Grandes Premios de Arabia y Bahrein en Fórmula 1, la prueba inaugural del WEC en Qatar y también en este país, la cancelación del GP de MotoGP.

"Arabia ha sido un socio excepcional para el Dakar y ha demostrado su capacidad para organizar eventos al máximo nivel. En el contexto geopolítico actual entendemos que pueden surgir interrogantes, como organizadores monitorizamos de cerca la situación, evaluando las limitaciones que puedan suponer", ha señalado Yann Le Moenner, director general de ASO. "En el reino se celebran eventos deportivos prácticamente a diario y nosotros estaremos estar para dar la salida del Dakar allí el próximo año".

El príncipe Khalid Bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, también ha querido transmitir un mensaje optimista al respecto: "Los recientes acontecimientos en la región han despertado interrogantes, pero también respuestas. Arabia Saudí ha demostrado que la vida cotidiana en el reino continúa, el deporte continúa y los espectadores siguen llenando los estadios porque se sienten seguros", ha subrayado.

Más kilómetros y más arena

Mirando el mapa presentado hoy en Paris, el Dakar 2027 anuncia el mayor kilometraje de especiales de la era saudí. Ya que del total de 8.390 kilómetros, habrá 5.320 km contra el crono, superando por primera vez la barrera de los 5.000 km (4.903 km en 2025).

El gigantesco bucle entre la salida y la llegada en King Abdullah Economic City, orillas del Mar Rojo, entre Jeddah y Yanbú, los organizadores prometen diversidad de paisajes por los numerosos cambios de escenario, desafíos técnicos y más arena que nunca.

El rally-raid exige esta constante capacidad de adaptación y sigue siendo, ante todo, la prueba definitiva de resistencia: una noche en un vivac-refugio y una etapa maratón más tradicional recordarán a todos que la gestión física y mecánica es el factor clave del éxito. En el aspecto técnico, la proporción de arena de todo tipo, sensiblemente superior a la del pasado mes de enero, tranquilizará a quienes estén más preocupados por la cantidad de piedras, que serán menos numerosas en esta ocasión.

Luciano Benavides, ganador de la categoría de motos del Dakar 2026:

"Me gusta mucho que sea un Dakar más largo, porque significa que los pilotos más entrenados, tanto física como mentalmente, estarán en mejor forma en final, y eso me gusta. Soy un piloto que prefiere los días largos. También me gusta el sistema de dos etapas maratón, y tener la segunda al final de la carrera la hará aún más interesante. Habrá menos información, menos estrategia, lo que puede hacer que la carrera sea aún más emocionante. Será una edición muy linda, y con esta ruta más larga, con más arena, estoy motivado para volver a Arabia Saudí y defender mi título, sabiendo que esta carrera no se define hasta el último kilómetro"

Mitchel van den Brink:

"Cuando veo estas etapas, sinceramente me gusta mucho el paisaje. Estar en un camión ofrece mucha visibilidad y me gusta mucho este tipo de terreno. Tenemos una sensación de trabajo inacabado. En las tres últimas ediciones hemos terminado en el podio. Estuvimos muy cerca en la última edición hasta la etapa 10, y luego cometimos un error debido a un problema técnico. Así que, por supuesto, volveremos en la categoría de camiones para alcanzar nuestro objetivo, que es ganar"

Xavier de Soultrait:

"Competí en la categoría de motos durante diez años, pero no logré ganar. Sin embargo, conseguimos imponernos con Polaris hace dos años en la categoría SSV. Este tipo de vehículo es en realidad bastante cercano a los modelos de serie, lo que nos permite ser competitivos, rápidos y comprobar en largas distancias hasta qué punto resiste en las etapas. Estamos listos. Vamos a luchar de nuevo con mi compañero, contra la competencia, pero también contra nosotros mismos"

Guillaume De Mévius:

"Es la primera vez que asisto físicamente a la presentación del recorrido; motiva mucho y vuelve a ponernos la piel de gallina al ver todos los vídeos y el recorrido del próximo año. El año pasado fue una edición muy intensa a nivel humano, desde mi punto de vista la más fuerte que he vivido. Mi objetivo ahora es estar en el top 3 o top 5 cada año e intentar luchar por la victoria. En cuanto al recorrido 2027, a mí me gustan las piedras; el tema de los pinchazos en la categoría de coches es realmente complicado de gestionar. Creo que será una edición larga y muy bonita, y pienso que tendremos grandes sorpresas"

Adrien Van Beveren:

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"Sobre el papel, este recorrido puede adaptarse mejor a mí que otros. Hay arena casi todos los días e incluso etapas 100 % de dunas, lo que es ideal para mí. Empecé el Dakar en 2016, así que este será mi duodécimo y siento que pasa muy rápido. Algo cambió en mí al final del Dakar 2026. Me di cuenta de lo increíble que es participar en el Dakar. Lo que vivimos es realmente intenso, y estar aquí me hace darme cuenta de la suerte que tenemos de formar parte de esta odisea".