Dakar 2026

El Dakar 2026, ¡ en marcha !

Este sábado se disputa el prólogo que abre el Rally Dakar (3-17 de enero) en Arabia Saudí

El valenciano Tosha Schareina, en acción

El valenciano Tosha Schareina, en acción / HRC

Laura López Albiac

A las 7.15 horas en España (dos horas más en Arabia) ha comenzado la 48ª edición del Rally Dakar, en la que el saudí Al-Rajhi (Toyota) y el australiano Sanders (KTM) defienden los títulos en sus categorías respectivas, de motos y coches.

