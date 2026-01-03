En Directo
Dakar 2026
El Dakar 2026, ¡ en marcha !
Este sábado se disputa el prólogo que abre el Rally Dakar (3-17 de enero) en Arabia Saudí
A las 7.15 horas en España (dos horas más en Arabia) ha comenzado la 48ª edición del Rally Dakar, en la que el saudí Al-Rajhi (Toyota) y el australiano Sanders (KTM) defienden los títulos en sus categorías respectivas, de motos y coches.
Pocos kms
El prólogo consta de un primer enlace de 41 kilómetros desde el vivac de Yanbu hasta la salida de una especial fijada en 22 kilómetros. Una vez en meta, habrá que cubrir otros 33 km de vuelta al campamento. Las notas de ASO marcan un 69 % de tierra, un 17 % de arena y un 14 % de terreno pedregoso.
Los favoritos se preparan
En el vivac de Yanbu hay máxima tensión. Algunos de los favoritos, como el estadounidense de Honda Ricky Brabec, dos veces campeón del Dakar, se preparan para abordar el prólogo, corto pero intenso
Primero en meta
Tomás de Gavardo tiene el honor de ser el primero en completar la etapa prólogo, que ha completado en algo menos de 13 minutos
Nueve marcas de motos en acción
En este Dakar participan nueve marcas de motos: 58 KTM, 20 Honda, 14 Husqvarna, 9 Kove, 3 Sherco, 3 Gas Gas, 3 Hero, 3 Hoto y una Fantic, aunque todo apunta a que la batalla por el Touareg volverá a ser cosa de dos, KTM y Honda.
Prólogo decisivo
Ya está en marcha el Dakar 2026. A las 7.15 horas en España tomado la salida la primera moto, del chileno De Gavardo en Rally2. El prólogo tiene pocos kilómetros (23), aunque serán decisivos para elegir el orden de salida de la primera etapa, que se disputa este domingo.
Los 10 pilotos más rápidos en coches y motos podrán elegir puesto de salida para la primera especial tras esta corta jornada con pistas de grava. Poder elegir una buena plaza de salida, sin tener que abrir pista, es crucial en este arranque de carrera.
- Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores
- Lamine Yamal calienta aún más el derbi: respuesta directa a Pere Milla
- Pau Gasol y un estilo de vida que Durant no comprendió: 'Estaba más interesado en los conciertos y en las obras de teatro
- Lamine Yamal y Dani Olmo se apuntan al derbi
- Flick reclama un fichaje: 'Necesitamos uno más
- Rodrygo se pone en el mercado
- Pere Milla enciende el derbi: 'Yo pisaría a Lamine Yamal
- Decepción con Doncic en los Lakers: 'No respeta a nadie