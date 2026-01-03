El Dakar 2026, ¡ en marcha !

Prólogo decisivo

Ya está en marcha el Dakar 2026. A las 7.15 horas en España tomado la salida la primera moto, del chileno De Gavardo en Rally2. El prólogo tiene pocos kilómetros (23), aunque serán decisivos para elegir el orden de salida de la primera etapa, que se disputa este domingo.

Los 10 pilotos más rápidos en coches y motos podrán elegir puesto de salida para la primera especial tras esta corta jornada con pistas de grava. Poder elegir una buena plaza de salida, sin tener que abrir pista, es crucial en este arranque de carrera.