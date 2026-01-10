Dakar 2026, Etapa 7 hoy: recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y online con Carlos Sainz, Tosha Schareina, Edgar Canet, Cristina Gutiérrez y Laia Sanz

El Rally Dakar 2026, tras la jornada de descanso, continúa hoy domingo 11 de enero con la disputa de la Etapa 7 y desde SPORT te contamos todos los detalles sobre el rally más duro del mundo y cómo seguirlo por televisión y online en España.

Después de la disputa de la jornada más larga de esta edición del Rally Dakar, la caravana pone rumbo al sur con una etapa entre Riyad y Wadi Ad Dawasir, con otra larga especial de 458 km. Aunque 'a priori' la etapa no presentará grandes dificultades, transcurriendo principalmente por pistas rápidas y terreno arenoso, de nuevo con algunos tramos de dunas, la cantidad de kilómetros totales, casi 900, pondrá a prueba la capacidad de concentración de los pilotos. Será también una etapa propicia para lanzar los primeros ataques de cara a la general.

Carlos Sainz y Lucas Cruz, al ataque con Ford / ASO

En motos, Tosha Schareina se mantiene a 11'56" del líder de la general, Daniel Sanders, aunque el valenciano llega con buenas sensaciones y con optimismo de poder dar el gran golpe en la segunda semana de competición. Más complicado lo tendrá Edgar Canet, que tras una primera semana brillante tuvo problemas en su moto y se encuentra muy retrasado en la clasificación.

En coches, Carlos Sainz y Nani Roma mantienen sus opciones tras la remontada en la Etapa 6 en la que Nasser Al-Attiyah se llevó la victoria y se hizo con el liderato de la general. 'El Matador' está ahora a 11'49" de Al-Attiyah, aunque con una penalización de 1:10 para el madrileño. Nani, por su parte, es tercero en la general, por delante de Sainz, a 9'13'' del líder, con otro 1:10 de penalización.

¿Cuál es el perfil de la Etapa 7 del Dakar 2026?

Etapa 7 del Rally Dakar / Dakar

¿A qué hora empieza la Etapa 6 del Dakar 2026?

Salida motos: 5:25 horas (CET)

Salida coches: 7:35 horas (CET)

Clasificación general de motos tras la Etapa 6

Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 24h 41' 00'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) +00h 00' 45'' Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 10' 15'' Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00h 11' 56'' Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) +00h 29' 50'' Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) +00h 32' 03'' Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +00h 56' 35'' Bradley Cox (Sherco Rally Factory) +01h 25' 28'' Preston Campbell (Monster Energy Honda) +01h 31' 04" Ross Branch (Hero Motorsports) +01h 36' 10"

Clasificación general de coches tras la Etapa 6

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) 24h 18' 29" Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 06' 10'' Nani Roma / Alex Haro (Ford) +00h 09' 13'' Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford) +00h 11' 49'' Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford) +00h 12' 11'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) +00h 17' 36'' Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford) +00h 21' 49'' Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) +00h 23' 29'' Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) +00h 25' 00'' Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) +00h 26' 46''

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa. Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.

En SPORT ofrecemos además una amplia cobertura con directos, crónicas, declaraciones y reacciones a los mejores momentos del día en la prueba más dura del mundo del motor.