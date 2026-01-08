Dakar 2026, Etapa 6: recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y online con Carlos Sainz, Tosha Schareina, Edgar Canet, Cristina Gutiérrez y Laia Sanz

El Rally Dakar 2026 continúa este viernes 9 de enero con la disputa de la Etapa 6 y desde SPORT te contamos todos los detalles sobre el rally más duro del mundo y cómo seguirlo por televisión y online en España.

Será la jornada más larga del Rally Dakar 2026 por su recorrido, pero también la más emocionante para los amantes de las dunas. El recorrido, como ha planteado la organización, transcurrirá principalmente por el sector de Qassim, con cordones de dunas que se extienden hasta perderse de vista. Una vez se detenga el cronómetro, los pilotos recorrerán el enlace hasta llegar a la capital, en Riyadh, donde disfrutarán de la jornada de descanso para poder hacer los primeros balances en frío de la competición.

Carlos Sainz y Lucas Cruz, al ataque con Ford / ASO

En motos, Tosha Schareina se mantiene a 1:59 minutos del líder de la general, Daniel Sanders, aunque el valenciano llega con buenas sensaciones y con optimismo de poder dar el gran golpe en la segunda semana de competición. Más complicado lo tendrá Edgar Canet, que tras una primera semana brillante tuvo problemas con el mousse trasero de su moto y perdió todas sus opciones de pelear por el título.

Pudieron salvar los muebles Carlos Sainz y Nani Roma en la Etapa 5 tras sufrir un auténtico descalabro en la primera mitad de la jornada maratón. 'El Matador' está ahora a 08:33 de Henk Lategan, primero de la general, aunque con una penalización de 1:10 para el madrileño. Nani, por su parte, tenía la victoria de la Etapa 5 asegurada, pero una sanción lo relegó a la segunda posición. Es cuarto en la general, a 06:59 de Lategan con otro 1:10 de penalización.

¿Cuál es el perfil de la Etapa 6 del Dakar 2026?

Etapa 6 del Rally Dakar / Dakar

Perfil de la Etapa 6 del Dakar 2026 / Dakar

¿A qué hora empieza la Etapa 6 del Dakar 2026?

Salida motos: 6:30 horas (CET)

Salida coches: 8:40 horas (CET)

Clasificación general de motos tras la Etapa 5

Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 20h 58' 10'' Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00h 01' 59'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) +00h 02' 02'' Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 05' 55'' Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) +00h 18' 38'' Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) +00h 29' 17'' (pen. 00h 02' 00'') Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +00h 52' 31'' Bradley Cox (Sherco Rally Factory) +01h 01' 31'' Mason Klein (Hoto Factory Racing) +02h 19' 38'' (pen. 00h 02' 00'')

Clasificación general de coches tras la Etapa 5

Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) 20h 36' 44'' Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) +00h 03' 17'' (pen. 00h 02' 00'') Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford) +00h 05' 38'' (pen. 00h 00' 20'') Nani Roma / Alex Haro (Ford) +00h 06' 59'' (pen. 00h 01' 10'') Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford) +00h 08' 33'' (pen. 00h 01' 10'') Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford) +00h 16' 23'' (pen. 00h 00' 10'') Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) +00h 17' 11'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) +00h 17' 55'' Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) +00h 19' 40'' Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) +00h 19' 55'' Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) +00h 20' 38'' Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 21' 28'' Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) +00h 23' 59'' Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 30' 17'' (pen. 00h 02' 00'') Toby Price / Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 38' 00'' Marek Goczal / Maciej Marton (Energylandia Rally Team) +00h 41' 18'' (pen. 00h 02' 00'') Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro Audax Motorsport) +00h 46' 12'' (pen. 00h 02' 00'') Brian Baragwanath / Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) +00h 52' 24'' Simon Vitse / Max Delfino (MD Rallye Sport) +00h 55' 34'' Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 59' 15'' (pen. 00h 15' 00'')

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa. Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.

