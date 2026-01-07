Dakar 2026, Etapa 5: recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y online con Carlos Sainz, Tosha Schareina y Edgar Canet

El Rally Dakar 2026 continúa este jueves 8 de enero con la disputa de la Etapa 5 y desde SPORT te contamos todos los detalles sobre el rally más duro del mundo y cómo seguirlo por televisión y online en España.

Será una jornada marcada, como en la etapa anterior, por los recorridos despoblados que pondrán a todo el mundo en marcha con los primeros rayos de sol. Los pilotos deberán navegar sin huellas de las motos en lo que será la segunda parte de la maratón que arrancó este miércoles, un recorrido que globalmente será más rápido con algunos tramos repletos de cambios de dirección.

El Dakar 2026, al rojo vivo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las partes con terreno pedregoso serán de vital importancia nuevamente con la posibilidad de sufrir pinchazos siendo elevada. Son 414 kilómetros en total de etapa en motos (58 kilómetros de enlace y 356 de especial), mientras que en coches será de 427 (56 kilómetros de enlace y 371 de especial). Jornada importante para desempatar el liderato entre Schareina y Brabec, mientras que Carlos Sainz y Nani Roma deberán remontar tras una Etapa 4 más bien floja para ambos.

¿Cuál es el perfil de la Etapa 5 del Dakar 2026?

Perfil de la Etapa 5 del Rally Dakar 2026 / Dakar

¿A qué hora empieza la Etapa 5 del Dakar 2026?

Salida motos: 5:30 horas (CET)

Salida coches: 6:00 horas (CET)

Clasificación general de motos tras la Etapa 4

Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) 16h 45' 40'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) + 00h 00' 00'' Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 01' 24'' Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 11' 22'' Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 13' 09'' Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) + 00h 13' 59'' (pen. 00h 06' 00'') Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) + 00h 14' 38'' (pen. 00h 02' 00'') Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) + 00h 22' 01'' Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) + 00h 27' 24'' Bradley Cox (Sherco Rally Factory) + 01h 01' 23''

Clasificación general de coches tras la Etapa 4

Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) 16h 29' 15'' Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) + 00h 03' 55'' Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) + 00h 13' 00'' (pen. 00h 00' 20'') Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) + 00h 15' 53'' (pen. 00h 00' 10'') Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) + 00h 16' 53'' Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 18' 19'' Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing) + 00h 18' 36'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) + 00h 19' 57'' Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) + 00h 21' 22'' Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) + 00h 25' 18''

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa. Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.

En SPORT ofrecemos además una amplia cobertura con directos, crónicas, declaraciones y reacciones a los mejores momentos del día en la prueba más dura del mundo del motor.