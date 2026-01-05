Dakar 2026, Etapa 3: recorrido, horario y dónde ver gratis por TV y online con Carlos Sainz y Edgar Canet

El Rally Dakar 2026 sigue adelante este martes 6 de enero con la disputa de la Etapa 3 y desde SPORT te contamos todos los detalles sobre el rally más duro del mundo y cómo seguirlo por televisión y online en España.

La tercera etapa de la presente edición del Dakar, con inicio en Alula y final en Alula, constará de un recorrido total de 736 kilómetros de los cuales 422 son de la especial y 314 de enlace. Será un recorrido marcado por las complicaciones en la navegación, sin muchos puntos de referencia marcados y donde los pilotos avanzarán prácticamente a tientas por el camino de vuelta. Las pistas arenosas ofrecen una postal gigante para los visitantes y la zona, con el paso de los siglos, ha ayudado a esculpir impresionantes formaciones rocosas prácticamente inverosímiles.

En clave española, Edgar Canet (2º) volverá a ser el principal nombre a seguir en la categoría de motos, no muy alejado de Tosha Schareina (4º). El papel de ambos está siendo prometedor, pero la competencia de los Daniel Sanders, Ricky Brabec, Ross Branch o Luciano Benavides, entre otros, harán la tercera etapa una muy complicada para ellos. En coches, Carlos Sainz (10º) sufrió dos pinchazos tras salvarse este domingo. El madrileño se ha dejado más de cinco minutos con Al-Attiyah y ya está a 6.35 del qatarí en la general. En Challenger, Pau Navarro y Jan Rosa terminaron quintos en la Etapa 2 y bajan hasta la cuarta plaza en la general, a más de seis minutos y medio del liderato.

Canet, durante la etapa / Matteo Gebbia / Edophoto

¿Cuál es el perfil de la Etapa 3 del Dakar 2026?

Etapa 3 del Rally Dakar 2026 / Rally Dakar

Perfil de la Etapa 3 del Rally Dakar 2026 / Rally Dakar

¿A qué hora empieza la Etapa 3 del Dakar 2026?

Salida motos: 5:30 horas (CET)

Salida coches: 7:44 horas (CET)

Clasificación general de motos tras la Etapa 2

Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 07h 42' 24'' Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 00' 30'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) + 00h 02' 18'' Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) + 00h 04' 41'' Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) + 00h 07' 46'' (Pen. 00h 06' 00'') Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 10' 04'' Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) + 00h 12' 37'' Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) + 00h 13' 37'' Michael Docherty (BAS World KTM Team) + 00h 14' 00'' Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) + 00h 14' 09''

(Fuera del Top-10)

29.Arnau Lledó (Pedregà Team) + 01h 13' 44''

35.Javi Vega (Pont Grup – Kove) + 01h 29' 39'' (Pen. 00h 01' 00'')

37.Josep Pedró (RallyBikes – Pedregà Team) + 01h 31' 52'' (Pen. 00h 01' 00'')

Clasificación de coches tras la Etapa 2

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) 07h 12' 16'' Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Gazoo Racing W2RC) + 00h 00' 07'' (Pen. 00h 02' 00'') Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel (X-Raid Team) + 00h 01' 09'' Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) + 00h 01' 28'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) + 00h 01' 57'' João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 02' 01'' Toby Price / Armand Monleón (Toyota Gazoo Racing W2RC) + 00h 02' 42'' Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) + 00h 04' 04'' (Pen. 00h 00' 20'') Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 04' 34'' Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) + 00h 06' 35'' (Pen. 00h 00' 10'') Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing) + 00h 07' 14'' Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) + 00h 08' 31'' Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) + 00h 10' 02'' Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Racing) + 00h 10' 32'' (Pen. 00h 00' 10'') Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) + 00h 10' 34''

Clasificación de Challenger tras la Etapa 2

David Zille / Sebastian Cesana (BBR Motorsport) 08h 09' 03'' Yasir Seaidan / Xavier Flick (Nasser Racing Team) + 00h 01' 58'' Lucas del Río / Bruno Jacomy (BBR Motorsport) + 00h 02' 22'' (Pen. 00h 00' 50'') Pau Navarro / Jan Rosa (Odyssey Academy by BBR) + 00h 06' 37'' Abdulaziz Al-Kuwari / Stéphane Duplé (QMMF Team by Nasser Racing) + 00h 08' 17'' Nico Cavigliasso / Valen Pertegarini (Vertical Motorsport) + 00h 11' 19'' Puck Klaassen / Augusto Sanz (KTM X-Bow powered by G Rally Team) + 00h 13' 16'' Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Odyssey Academy by BBR) + 00h 15' 53'' Pedro Gonçalves / Hugo Magalhaes (BBR Motorsport) + 00h 18' 13'' Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP) + 00h 21' 50''

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa. Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.

En SPORT ofrecemos además una amplia cobertura con directos, crónicas, declaraciones y reacciones a los mejores momentos del día en la prueba más dura del mundo del motor.