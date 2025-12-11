Dakar 2026: ¿Dónde es y cuándo empieza el Rally? Fechas y calendario completo

El Dakar 2026 ya tiene fecha, país y mapa definitivo. La prueba más dura del mundo se disputará en Arabia Saudí, que encadenará así su séptima edición consecutiva como anfitrión del rally más duro del mundo.

La carrera repetirá fórmula de éxito: un recorrido en bucle con inicio y final en Yanbu, a orillas del mar Rojo, pasando por Riad como gran punto neurálgico y sede del tradicional día de descanso. En total, unos 8.000 kilómetros, con alrededor de 5.000 km de especial cronometrada, para poner al límite a pilotos, mecánicos y máquinas.

¿Cuándo empieza el Dakar 2026?

El Dakar arrancará el 3 de enero con un prólogo en Yanbu, un tramo corto que ordenará las primeras posiciones de salida. A partir del día 4 empezará realmente el recorrido real con la primera etapa, encadenando jornadas de arena, piedras y navegación hasta completar 13 etapas más el prólogo.

Fechas y recorrido completo del Dakar 2026

El corazón del calendario llega pronto: los organizadores han diseñado un trazado “equilibrado pero exigente”, con dos bloques de etapa maratón en los que los pilotos no podrán recibir asistencia mecánica al final del día.

El primero de esos maratones llegará en torno a la Etapa 4 y 5, mientras que el segundo paquete se disputará hacia la Etapa 9 y 10, obligando a gestionar mecánica y neumáticos al milímetro.

Recorrido del Dakar 2026 / @dakar

El día de descanso está fijado para el 10 de enero en Riad, justo en el ecuador del rally. Será el único respiro real en dos semanas de competición, antes de enfilar la segunda parte de la carrera de regreso al mar Rojo.

Tras el descanso, quedarán aún varias etapas largas de navegación, dunas y pistas rápidas hasta regresar a Yanbu el 17 de enero para la ceremonia de podio.

Los favoritos españoles en el Dakar 2026

En la salida se espera un nutrido grupo de representantes españoles en casi todas las categorías, con nombres propios como Carlos Sainz, Laia Sanz, Nani Roma, Cristina Gutiérrez o Isidre Esteve entre los focos más mediáticos.

Laia Sanz y su copiloto Maurizio Gerini, con su nuevo Ebro 4x4 T1+ para el próximo Dakar / Dani Barbeito

La organización también estrena la nueva categoría Stock, heredera de los antiguos T2, para vehículos de serie profundamente preparados, con el Defender como uno de los grandes reclamos.

En el plano deportivo, el Dakar 2026 volverá a ser primera cita del Mundial de Rally-Raid (W2RC) tanto para la FIA como para la FIM, lo que asegura un plantel de favoritos de máximo nivel en motos, coches, camiones y categorías ligeras.