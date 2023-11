El Dakar 2024 tendrá un cartel de lujo

La organización del Rally Dakar anuncia la lista provisional de inscritos para la próxima edición, que arranca el 5 de enero en Arabia Con un total de 362 vehículos participantes, figuran más de 100 motos, 71 coches, 77 vehículos T3 y T4 y 46 camiones

El Dakar ha anunciado su lista provisional de inscritos para la próxima edición, que comenzará el 5 de enero en el desierto de Arabia Saudí. De momento, los organizadores del rally cuentan con más de 100 motos y 71 coches en las dos categorías principales, además de otros 77 participantes entre las clases T3 y T4, y 46 camiones, lo que suma un total de 362 vehículos en carrera.

A falta de menos de dos meses para que la caravana del Dakar se ponga en marcha, destaca la presencia de las estrellas del rally, con el vigente campeón Nasser Al-Attiyah a la cabeza, junto a Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Nani Roma, Sébastien Loeb, Giniel de Villiers, Yazeed Al-Rajhi, Isidre Esteve, Laia Sanz, Pau Navarro y Manolo Plaza. En motos, Joan Barreda cambia de aires y deja la estructura de Honda para enrolarse en Hero. Hay ausencias destacadas como las Joan Pedrero, Franco Caimi o Daniel Nosiglia.

