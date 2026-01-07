En Directo
Dakar 2026
La cuarta etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Roma, Canet y Schareina
Ya está en marcha la cuarta especial del Rally Dakar, la maratón con salida y final en Al Ula. Te contamos todo lo que suceda, con especial atención a los pilotos españoles.
Este miércoles se disputa la temida etapa maratón en Al Ula, una intensa jornada tras la cual los pilotos dormirán en el desierto, sin asistencia mecánica. En motos abre pista el español Schareina, que ayer ganó la tercera especial.
Ekström se 'atasca'
Mal tramo de Mattias Ekström, que ha servido para que sus compañeros de Ford, Carlos Sainz y Nani Roma, recuperen terreno. El madrileño está a5:25, mientras que Nani Roma se ha acercado a +1:49 del sueco. El belga Guillaume De Mevius lleva 40 minutos parado con su Mini, antes de llegar al tercer waypoint
Loen, en apuros
Sébastien Loeb ha sufrido algún problema y ha llegado al km 162 de los coches perdiendo bastante tiempo. Cede 8:58 con Lategan y casi 5 minutos con Al-Attiyah
Abandona el líder de Rally2
Michel Docherty se suma a la lista de abandonos en esta cuarta etapa. El líder de Rally2 se ha parado en el km 199 de las motos y no puede continuar. En su catregoría hay opción de reengarcharse al día siguiente
Así es una etapa maratón
ASO resume en un vídeo los detalles de esta etapa maratón, la primera de la 48ª edición del Dakar, que tendrá otra en la segunda semana de competición
Mal día para KTM
De momento y según el cronometraje de la jornada, Sanders perdería el liderato a favor de Schareina y se quedaría tercero a más de 4 minutos, Canet cede 12 en la general
Brabec, lanzado
Tras un sexto tramo de solo 20 kilómetros sin grandes diferencias, ya tenemos la primeras referencias del séptimo punto de control de motos (km 240). T Ricky Brabec sigue primero por delante de Tosha Schareina, con 38 segundos de bonificaciones para el estadounidense y 3.48 para el español, que sigue como líder virtual de la general
Aumenta la 'sangría' de Sainz
En el cuarto parcial de coches (km.162) sigue aumentando la desventaja de Carlos Sainz, que en un solo tramos se ha dejado más de nueve minutos con Mattias Ekström y caería a casi 12 minutos en la general respecto a su compañero de estructura
Nuevos abandonos en motos
Según informa la organización, Martin Michek (HOTO) ha pedido la evacuación por problemas mecánicos. Es el tercer piloto de la clase reina de motos RallyGP que abandona el Dakar 2026, tras Stefan Svitko y Lorenzo Santolino. También se ha retirado por accidente el francés Mathieu Dovèze tras caerse en el kilómetro 84, pero al participar en la categoría de Rally2, podría reengancharse mañana.
Brabec 'caza' a Tosha
En motos, Tosha Schareina llega al punto del km 210 superado por Ricky Brabec, que le ha pillado y ya comparte las bonificaciones. El estadounidense le mete 2:54 al valenciano, que salió tres minutos antes
Manda Ford
Ekström completa el tercer tramo y aumenta su ventaja con su compañero de Ford Mitch Guthrie, a 2:51. El sueco sería líder provisional de la general.Además, le mete más de cuatro minutos a Nani Roma y más de cinco a Carlos Sainz, los cuatro con eñ Raptor
