CanceloTer StegenBarcelona - Athletic horarioBarcelona - Athletic alineacionesBrahimJofre TorrentsEtapa 4 DakarLewandowskiBarça - MaccabiSorteo Copa del ReyMateu LahozASVEL - Real MadridPeñarroyaViniciusRivales Barça CopaRivales Madrid CopaMadrid - Atlético dónde verMbappéCuadro Copa ÁfricaSara CarboneroMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey

Etapa 4 Dakar
Dakar 2026

La cuarta etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Roma, Canet y Schareina

Ya está en marcha la cuarta especial del Rally Dakar, la maratón con salida y final en Al Ula. Te contamos todo lo que suceda, con especial atención a los pilotos españoles.

Schareina, en acción

Schareina, en acción / HRC

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Este miércoles se disputa la temida etapa maratón en Al Ula, una intensa jornada tras la cual los pilotos dormirán en el desierto, sin asistencia mecánica. En motos abre pista el español Schareina, que ayer ganó la tercera especial.

