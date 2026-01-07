La cuarta etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Roma, Canet y Schareina

Nuevos abandonos en motos

Según informa la organización, Martin Michek (HOTO) ha pedido la evacuación por problemas mecánicos. Es el tercer piloto de la clase reina de motos RallyGP que abandona el Dakar 2026, tras Stefan Svitko y Lorenzo Santolino. También se ha retirado por accidente el francés Mathieu Dovèze tras caerse en el kilómetro 84, pero al participar en la categoría de Rally2, podría reengancharse mañana.